선우용여 딸 최연제 "美병원 운영, 父 임종 못봤다…지금도 한이 돼" 눈…

[스포츠조선 고재완 기자] "임종 때 아버지가 처음으로 '알러뷰'라고 하셨다."
공개된 영상 속 선우용여와 최연제는 고인이 된 남편이자 아버지 김세명 씨의 납골당을 찾아 추모했다.
선우용여는 "우리 남편 자랑하는 게 아니라 정말 강직한 사람이었다"고 회상했고, 딸 최연제는 "아버지가 세상을 떠났다는 소식을 듣자마자 동생과 함께 비행기를 탔다. 3일 밤을 꼬박 새웠다"고 전했다.
최연제는 "아버지는 표현을 잘 안 하시던 분이었는데 임종 전 갑자기 영상통화로 '연재야, 알러뷰'라고 하셨다. 그 한마디를 평생 잊지 못한다"고 고백했다.
이날 모녀는 추억을 나누며 웃음 짓는 시간도 가졌다. 최연제는 "엄마 뮤지컬 '아씨' 하던 때 기억나죠. 차가 너무 막혀서 내가 '택배를 불렀다'고 했다"며 폭소를 터뜨렸다.
선우용여는 "그때 진짜 박스 오토바이를 불러서 보자기를 머리에 쓰고 공연장으로 달려갔다. 다들 웃더라"고 회상했다.
최연제는 "예전에는 생방송 때문에 여의도로 보트를 타고 간 적도 있다"며 "지금 생각하면 그때가 추억이고, 왜 더 즐기지 않았을까 싶다"고 웃었다.
한편 선우용여의 남편 김세명 씨는 2014년 세상을 떠났다. 이들은 1970년 결혼해 1남 1녀를 두었으며, 딸 최연제는 1990년대 가수로 활동한 뒤 현재 미국에서 한방 클리닉을 운영하고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com