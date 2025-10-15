선우용여 딸 최연제 "美병원 운영, 父 임종 못봤다…지금도 한이 돼" 눈…

선우용여 딸 최연제 "美병원 운영, 父 임종 못봤다…지금도 한이 돼" 눈시울(순풍 선우용여)

기사입력 2025-10-16 06:19


[스포츠조선 고재완 기자] "임종 때 아버지가 처음으로 '알러뷰'라고 하셨다."

배우 선우용여와 딸 최연제가 고 김세명 씨의 납골당을 찾아 가족의 추억을 되새기며 뭉클한 시간을 가졌다.

15일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '200억 빚 선우용여 남편에 대하여 (소문과 진실)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상 속 선우용여와 최연제는 고인이 된 남편이자 아버지 김세명 씨의 납골당을 찾아 추모했다.

선우용여는 "우리 남편 자랑하는 게 아니라 정말 강직한 사람이었다"고 회상했고, 딸 최연제는 "아버지가 세상을 떠났다는 소식을 듣자마자 동생과 함께 비행기를 탔다. 3일 밤을 꼬박 새웠다"고 전했다.

이어 "그때 미국에서 병원을 운영 중이라 쉽게 움직일 수 없었는데 어머니가 '괜찮다, 일해라' 하셨다. 그래서 오지 못한 게 지금도 한이 된다"고 눈시울을 붉혔다.

최연제는 "아버지는 표현을 잘 안 하시던 분이었는데 임종 전 갑자기 영상통화로 '연재야, 알러뷰'라고 하셨다. 그 한마디를 평생 잊지 못한다"고 고백했다.


이에 선우용여는 눈시울을 붉히며 "남편은 흰 옷을 너무 좋아했다. 내가 보다 못해 '그 흰바지 좀 그만 입으면 안 되냐'고 했더니 그 뒤로 안 입더라"며 생전의 다정했던 기억을 되새겼다.


이날 모녀는 추억을 나누며 웃음 짓는 시간도 가졌다. 최연제는 "엄마 뮤지컬 '아씨' 하던 때 기억나죠. 차가 너무 막혀서 내가 '택배를 불렀다'고 했다"며 폭소를 터뜨렸다.

선우용여는 "그때 진짜 박스 오토바이를 불러서 보자기를 머리에 쓰고 공연장으로 달려갔다. 다들 웃더라"고 회상했다.

최연제는 "예전에는 생방송 때문에 여의도로 보트를 타고 간 적도 있다"며 "지금 생각하면 그때가 추억이고, 왜 더 즐기지 않았을까 싶다"고 웃었다.

한편 선우용여의 남편 김세명 씨는 2014년 세상을 떠났다. 이들은 1970년 결혼해 1남 1녀를 두었으며, 딸 최연제는 1990년대 가수로 활동한 뒤 현재 미국에서 한방 클리닉을 운영하고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

