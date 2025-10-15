"나 완전 치료 끝났어"…박미선, 절친 조혜련에 "고마워"→"그 말듣고 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] "나 완전 치료 끝났어."
조혜련은 "섭외 전화를 받고 단독 출연인 줄 알았는데 경실 언니랑 같이 나온다고 해서 살짝 고민했다. 그래도 이 기회 아니면 언제 또 '유퀴즈' 나가겠냐 싶었다"며 웃음을 터뜨렸다.
이날 방송에서 유재석이 "조혜련 씨가 박미선 씨 이야기를 라디오에서 했다고 하더라"고 묻자 조혜련은 잠시 머뭇거리며 "그 얘기가 기사화돼 너무 죄송했다"고 털어놓았다.
앞서 박미선은 올해 초 유방암 초기 진단을 받고 모든 방송 활동을 중단한 바 있다. 조혜련의 발언으로 박미선이 현재 치료를 마치고 건강을 회복했음을 전해 시청자들에게 반가움을 안겼다.
소속사 큐브엔터테인먼트 측 역시 "건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있으며, 현재는 회복 중"이라고 밝혔다.
한편 이날 조혜련은 "'아나까나'가 예전엔 방송 부적격 판정을 받았는데 얼마 전 다시 심의를 통과했다. 요즘엔 축가로 부르면 분위기가 정말 좋다"며 웃음을 안겼다.
