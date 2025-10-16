'나솔' 돌싱 28기, 혼전임신 커플 탄생했다.."심장박동은 처음, 태명 '나솔이'"

최종수정 2025-10-16 00:35

'나솔' 돌싱 28기, 혼전임신 커플 탄생했다.."심장박동은 처음, 태명…

[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 돌싱 특집 28기에서 임신 소식이 전해졌다.

15일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에서는 한 커플의 임신 소식이 전해져 출연자들과 시청자 모두를 놀라게 했다.

방송 말미, 남PD는 "솔로나라에 경이로운 일이 생겼다"고 밝혔고, 데프콘은 "돌싱 특집 이번 기수에 축하할 일이 있다. 아기가 생겼다고 한다"며 깜짝 소식을 전했다.

이어 공개된 초음파 영상에 송해나는 "누구냐"며 놀랐고, 이이경은 "사랑의 결실이다"라며 감탄했다.


'나솔' 돌싱 28기, 혼전임신 커플 탄생했다.."심장박동은 처음, 태명…
또한 태명이 '나솔이'라는 사실이 공개되자, 데프콘은 "그동안 커플 소식은 있었지만, 아기 심장 박동을 들은 건 처음이다"라며 감격했다. 그는 이어 "박동이 파이팅 넘치는 걸 보니 30년 운동으로 다져진 경수의 아이일 수도 있겠다"며 너스레를 떨었다.

이이경 역시 "정희, 광수 커플이 결혼할 것 같다고 했는데, 아이까지 결실을 맺은 건 아닐까"라고 조심스레 추측했다.

이에 데프콘은 "다음주부터는 심장박동소리를 들려주는 '나솔'이의 엄마 아빠를 찾아야 한다"라고 흥분했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

2.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

3.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

4.

박은혜, 전남편 韓귀국 소식에 깊어지는 고민…딸 하승리와 갈등 폭발('마리와 별난 아빠들')

5.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

연예 많이본뉴스
1.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

2.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

3.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

4.

박은혜, 전남편 韓귀국 소식에 깊어지는 고민…딸 하승리와 갈등 폭발('마리와 별난 아빠들')

5.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

4.

“일본은 한국과 전혀 다르다” 세계가 인정한 한일 격차...주장 손흥민은 단호 “일본? 관심 없다”

5.

다음은 김하성 차례? '보라스 고객들' 알론소-벨린저 이어 브레그먼도 FA 선언, 유격수 시장 절대 유리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.