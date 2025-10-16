손연재 "♥금융맨 남편, 첫 만남부터 결혼할 수 있겠다 생각"('편스토랑')

|
[스포츠조선 백지은 기자] 손연재의 결혼 스토리가 공개된다.
'찐친'들의 수다 파티도 열렸다. 특히 이날 모인 '찐친'들 중에는 손연재와 남편의 만남을 주선한 '은인'도 있어, 손연재의 결혼 스토리도 공개됐다고. 손연재는 "언니(지인)가 좋은 사람이라고 무조건 만나보라고 했었다"라며 "그런데 첫 만남 이후 서로 연락을 안 하다가, 언니가 밀어붙여서 만나게 됐다. 언니 고마워요. 나의 은인"라고 마음을 전했다. 첫 만남 후 서로 연락을 안 한 이유는 무엇이었을지, 그 속사정은 '편스토랑'에서 공개된다.
그렇게 지인의 소개로 만난 손연재와 남편은 1년 여의 연애 끝에 결혼에 골인했다. 손연재가 결혼한다고 했을 때 친구들은 깜짝 놀랐다고. 손연재는 "첫 만남부터 결혼할 수도 있겠다는 생각을 했다"라며 그렇게 느낀 이유를 밝혀 모두를 놀라게 했다. 손연재의 달달한 결혼 스토리에 '편스토랑' 스튜디오도 핑크빛으로 물들었다는 전언이다.
손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼, 슬하에 아들을 두고있다.
