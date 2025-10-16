트와이스, '빅시 엔젤' 역사 다시 썼다…K팝 최초 런웨이 '파격 속옷 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 트와이스가 미국을 뜨겁게 달궜다.
이후 트와이스는 K팝 그룹 최초로 런웨이 무대에서 퍼포먼스를 펼쳤다. '빅토리아 시크릿 패션쇼'는 해마다 유명 톱모델들이 '엔젤'로 런웨이를 걸었다. 지난해에는 6년 만에 부활한 쇼에서 블랙핑크 리사가 K팝 가수 최초로 오프닝 무대를 꾸몄다. 하지만 런웨이 무대에 선 것은 트와이스가 처음이다.
트와이스는 파격적인 란제리룩을 입고 무대에 올라 '디스이즈 포'와 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST '스트래티지' 라이브 무대를 꾸몄다. 압도적인 몸매와 비주얼, 화끈한 퍼포먼스에도 흔들림 없는 탄탄한 라이브 실력은 트와이스가 왜 K팝 정상 걸그룹인지를 보여주는 대목이었다.
또 공식 계정에도 "이 순간을 특별하게 만들어주신 모든 분들께 감사 드린다"고 전했다.
트와이스는 18일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 공식 팬미팅 '러브 유니버스'를 열고 팬들과 만난다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com