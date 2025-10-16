송혜교, 20개월 만 '미공개 컷' 방출..푸른빛 신비로운 '지니야'

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 넷플릭스 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니' 특별출연과 관련한 비하인드를 또 한 번 공개했다.
송혜교는 지난 12일에도 "뒷모습뿐이네. 감사한 추억"이라는 글과 함께, 두바이에서 촬영한 현장 사진 여러 장을 공개한 바 있다.
이번에 추가로 공개한 컷들 역시 지난해 2월 촬영 당시 두바이 현장에서 찍은 미공개 사진들로, 약 20개월 만에 팬들과 공유된 것이다. 송혜교는 이번에도 또 다른 비하인드 컷을 공개하며, 작품에 담긴 추억과 숨은 재미를 팬들과 함께 나눴다.
|
이 작품은 송혜교가 주연을 맡았던 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에 이어, 김은숙 작가가 선보이는 차기작으로도 주목을 받고 있다.
극 중 수지는 아름답고도 이상한 램프의 새 주인 '가영' 역을 맡았으며, 안은진은 청풍마을로 시골 반년살이를 떠난 미스터리한 인물 **'미주'**로 분했다.
한편 송혜교는 현재 노희경 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)로 복귀를 준비 중이다.