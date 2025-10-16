'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종…

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

최종수정 2025-10-16 20:51

[스포츠조선 김소희 기자] 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 자신의 취향이 담긴 애착템들을 공개했다.

16일 유튜브 채널 '손연재'에는 "귀여움 한가득 연재가 꽂힌 취향템♡ 모아모아… 공개"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 손연재는 "오늘은 제가 평소에 좋아하고 자주 쓰는, 생활 속에 녹아든 취향템들을 소개해보려 한다"며 직접 사용하는 다양한 아이템을 꺼내 보였다.

가장 먼저 소개된 아이템은 고양이 모양의 머리핀. 손연재는 "소품숍에서 귀여워서 샀는데, 블랙핑크 제니 씨도 이걸 가지고 있더라. 그래서 더 애착이 간다"고 전했다.

이어 럭셔리 헤어 액세서리 브랜드의 진주 머리핀도 공개했다. 손연재는 "너무 고급스럽고, 러블리해지고 싶을 때 착용한다"며 "가격이 꽤 비쌌는데, 후회는 안 한다. 평생 쓰고 딸을 낳는다면 물려줄 것"이라고 말해 눈길을 끌었다. 해당 제품의 가격은 약 46만 원으로 자막을 통해 공개됐다.

또한 손연재는 토끼 귀를 형상화한 케이스를 소개했다. 그는 "셀피 찍을 때 귀엽게 연출이 된다"면서도 "단점이 있다면 비싸다. 17만3천원이다. 그래서 고이 모셔두고 가끔 귀여워지고 싶을 때만 쓴다"고 너스레를 떨며 웃었다.

이 외에도 손연재는 향수, 디지털 카메라, 모자, 게임기 등 개인적인 취향이 반영된 다양한 아이템을 소개하며 팬들과 소소한 공감을 나눴다.


영상의 하이라이트는 결혼 예물로 받은 시계와 커플링이었다. 손연재는 "시계를 가장 많이 물어봐주셔서 그냥 가져와봤다"며 "결혼할 때 남편이 사준 시계다. 저도 남편한테 시계 하나 사줬는데, 남편이 그때 제게도 사준 시계"라고 소개했다..


그가 착용한 시계는 최고급 워치메이커 브랜드 예거 르쿨트르 제품으로, 가격은 약 1,600만 원에 달한다. 그는 "봤을 때 화려하지는 않지만, 모든 룩에 잘 어울리고 드레스에도 어울린다. 캐주얼 티셔츠에도 잘 어울린다"며 "아주 의미있고, 좋아하고, 제일 많이 차는 시계"라고 애정을 드러냈다.

또한 손연재는 왼손 약지에 착용 중인 반지를 보여주며 "결혼 반지 겸 커플링이었던 반지"라고 소개했다. 해당 반지는 하이 주얼리 브랜드 티파니앤코 제품으로, 가격은 약 500만원이다. 그는 "아주 작은데, 화려하고 독특해서 아주 예쁘다. 골드가 예뻐서 구매했다"라고 설명했다.

한편 손연재는 지난 2022년 금융인과 결혼했으며 지난해 2월 아들을 출산했다. 손연재 부부는 서울 이태원에 위치한 단독주액을 72억원에 매입한 것으로 알려졌다.

