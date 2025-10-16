곽튜브, ♥5세 연하 공무원 아내 자랑.."내 첫사랑, 게임 취미도 이해해줘"(흙심인대호)

기사입력 2025-10-16 22:29


곽튜브, ♥5세 연하 공무원 아내 자랑.."내 첫사랑, 게임 취미도 이해…

[스포츠조선 김소희 기자]여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼을 결심하게 된 특별한 이유를 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '흙심인대호'에는 '"촬영을 원래 이런 식으로 하세요?" 광기와 낭만 사이를 오가는 김대호X곽튜브의 혼돈 로드'라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에서는 곽튜브와 아나운서 출신 방송인 김대호가 캠핑장을 찾아 함께 요리하고 식사하며 진솔한 대화를 나눴다.

곽튜브는 "여자친구와 글램핑을 간 적이 있다. 이제 아이도 생기니까 캠핑을 자주 다니게 될 것 같다. 엄청 기대된다"며 행복한 예비 아빠의 모습을 보였다.

연애에 대한 이야기도 이어졌다. 김대호가 "연애는 몇 번 해봤냐"고 묻자 곽튜브는 잠시 머뭇거렸고, 김대호가 "아내가 첫사랑이냐"고 재치 있게 물었다. 이에 곽튜브는 "네. 저는 사랑이라는 걸 해본 적이 없다"고 농담 섞인 답변으로 웃음을 자아냈다.

이어 곽튜브는 김대호에게 "형님은 연애 몇 번 해보셨냐"고 되물었고, 김대호는 "4~5번 해봤다. 나는 다 오래 만나는 편"이라며 솔직하게 털어놨다. 이어 "서른 후반쯤 되면 결혼 생각이 옅어진다. '굳이 해야 하나?'라는 생각이 드니까, 연애도 잘 안 되더라"고 덧붙였다.


곽튜브, ♥5세 연하 공무원 아내 자랑.."내 첫사랑, 게임 취미도 이해…
곽튜브는 결혼을 결심하게 된 계기로 '게임'을 꼽았다. 그는 "제가 게임을 정말 좋아하는데, 아내는 게임을 싫어한다. 그런데도 뭐라고 하지 않고, 오히려 '게임하라'고 해준다. '매일 바쁘게 일하는데 얼마나 게임하고 싶었겠냐. 그걸 나랑 데이트한다고 못하게 하면 안 되지 않냐'고 말해줬다"며 "취미를 이해 못 하지만 존중해 주는 게 감동이었다"고 말했다.

이에 김대호는 "우와"라며 놀라워했고, "결혼 진심으로 축하한다. 정말 큰 경사다"라며 진심 어린 축하를 건넸다

곽튜브는 지난 11일 가족과 친지, 지인들이 자리한 가운데 5세 연하의 여자친구와 웨딩마치를 울리며 부부의 연을 맺었다. 이날 결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡았고, 축가는 여성 듀오 다비치가 불렀다.


특히 곽튜브 결혼식에는 배우 안보현, 지예은, 류현경, 이준, 강기영을 비롯해 빠니보틀, 궤도, 풍자, 주우재, 이용주, 정재형, 김해준, 진, 기안84, 주호민, 셰프 권성준, 김태호 PD 등 방송·유튜브·연예계 인사들이 총출동해 화제를 모았다.

한편 곽튜브는 원래 내년 5월로 결혼식을 예정했으나, 신부의 임신 소식으로 날짜를 앞당겨 이날 결혼식을 올렸다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 아내 실루엣 노출 영상 삭제 입 열었다 "왜곡된 얘기 많아 속상"[SC이슈]

2.

이시언, '나혼산' 하차 후 속앓이 "멤버들 만날 수 없어..그리워 울컥"

3.

박수홍♥김다예, 직접 공개한 '초호화' 돌잔치 현장.."돌잡이 뭘 잡았을까요?"

4.

허영란, 잘 나가던 400평 세차장·카페 접었다 "자영업자 아픔 겪으며 단단해져"

5.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 아내 실루엣 노출 영상 삭제 입 열었다 "왜곡된 얘기 많아 속상"[SC이슈]

2.

이시언, '나혼산' 하차 후 속앓이 "멤버들 만날 수 없어..그리워 울컥"

3.

박수홍♥김다예, 직접 공개한 '초호화' 돌잔치 현장.."돌잡이 뭘 잡았을까요?"

4.

허영란, 잘 나가던 400평 세차장·카페 접었다 "자영업자 아픔 겪으며 단단해져"

5.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

이례적 충격 발언! UAE 3부리그 진출한 기성용 동료, "돈 때문이라고? 내 아이를 영국에서 키우고 싶지 않았다"

3.

K리그2 성남, 2025년 하반기 U12·U10 유소년 공개테스트 개최

4.

"종료 7.7초 위닝샷!" '강심장' 허웅…부산 KCC, 원주 DB 86-84 잡고 '3연승+1위 수성'

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.