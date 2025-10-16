손연재, 돈자랑 지적에도.."머리핀 46만원, 폰케이스 17만원" 고가 애정템 大공개

기사입력 2025-10-16 22:52


[스포츠조선 김소희 기자] 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 고가의 애장템들을 공개했다.

16일 유튜브 채널 '손연재'에는 "귀여움 한가득 연재가 꽂힌 취향템♡ 모아모아… 공개"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 손연재는 "평소 좋아하고 자주 사용하는, 생활 속에 자연스럽게 스며든 아이템들을 소개하고 싶다"며 직접 애용하는 다양한 물건들을 하나씩 꺼내 보였다.

첫 번째로 소개된 아이템은 귀여운 고양이 모양의 머리핀. 손연재는 "소품숍에서 귀여워서 샀는데, 블랙핑크 제니 씨도 이걸 가지고 있더라. 알고 나니 더 애착이 간다"고 설명했다.


이어 럭셔리 헤어 액세서리 브랜드의 진주 머리핀을 소개하며 "고급스럽고 사랑스러운 분위기를 내고 싶을 때 착용한다. 가격은 꽤 나간다. 나도 가격을 듣고 깜짝 놀랐다"면서 "그래도 후회하지 않는다. 평생 쓰고 나중에 딸이 생기면 물려주고 싶다"고 말했다. 제작진이 가격을 묻자 손연재는 "비밀"이라며 웃었고, 자막을 통해 해당 제품이 약 46만 원임이 밝혀졌다.

또 다른 아이템은 토끼 귀를 형상화한 휴대폰 케이스였다. 손연재는 "셀카를 찍을 때 귀여운 연출이 가능해서 만족스럽다"며 "하지만 17만 3천 원으로 가격이 비싸 평소에는 아껴 쓰고, 특별한 날에만 사용한다"고 설명했다.

이어 손연재는 가장 애정하는 향수로 '크리드 러브 인 화이트 포 썸머'를 소개했다. 그는 "신혼여행 중 프랑스에 크리드 매장을 발견해 들어갔다. 그때 이 향수를 처음 접했는데, 향이 너무 좋아 신혼의 추억이 담겼다"며 "임신과 출산 후로는 향수를 거의 쓰지 못했지만, 이 향을 맡으면 그때가 떠오른다"고 설명했다.

특히 손연재는 해당 향수 냄새에 대해 "약간 부자 냄새? 유럽 호텔의 고급스러운 향기 같다"며 "앞으로도 평생 쓸 아이템으로 간직할 것"이라고 덧붙였다.


이 밖에도 손연재는 디지털 카메라, 모자, 게임기 등 다양한 취향 아이템들을 소개하며 팬들과 공감대를 나눴다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼, 2023년 11월 서울 용산구 이태원에 있는 단독주택을 72억원에 매입했다. 그는 지난해 2월 아들을 낳은 뒤 자신의 채널을 통해 육아일상을 공개하고 있다. 하지만 일각에서는 고가의 가구와 육아 아이템들을 공개해 '돈자랑'이라는 지적이 나오기도 했다.

