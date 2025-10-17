미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 미나 류필립 부부가 사별한 뒤 홀로 남겨진 새 아빠 나기수를 위로했다.
나기수는 "술을 안 마시면 혼자있는 걸 견디기 힘들다. 미나 엄마와 있을 땐 술을 끊었는데 지금은 도저히 못 견디겠다"고 토로했다.
나기수는 사별한 순간의 아픔을 떠올렸다. 그는 "대학로에 연습을 하러 갔는데 3시쯤 애들이 '엄마가 지금 대학병원 응급실에 실려갔다'고 해서 부랴부랴 갔다. 아내는 이미 뇌사상태였다. 미나가 욕실에 쓰러진 엄마를 발견해 병원에 갔지만 심정지 상태였다"고 괴로워했다.
니키타도 나기수를 챙겼다. 사실 니키타는 장무식 씨와 나기수의 사랑의 오작교였다고. 니키타는 "아버지를 봤을 때 인상도 너무 좋으시고 엄마와 친하게 지냈으면 좋겠다고 생각했다. 첫눈에 '아빠'라 불렀다. 왠지 끌렸다"고 말했다. 또 "술 많이 드시면 안된다. 엄마가 생전 '아프니까 젊을 때 마신 술도 후회 된다'고 했다. 아빠도 술 안 마시면 좋겠다. 엄마도 하늘나라에서 슬퍼하지 않겠냐"고 나기수의 건강을 걱정했다.
한편 미나 류필립 부부는 최근 수지와의 불화설로 곤욕을 치렀다. 부부는 150kg의 고도비만이었던 수지에게 월세와 생활비 등을 지원해주며 다이어트를 도왔고, 수지는 78kg 감량에 성공해 화제를 모았다. 그러나 수지는 번아웃을 호소하며 다이어트를 중단, 105kg까지 요요를 겪었다. 이에 불화설을 비롯해 여러가지 루머가 나왔고 류필립은 "이사 보증금, 생활비, 몇백만원의 월급, 빚을 갚아주며 다이어트를 도왔다. 우리 좋은 일 한 건 없다. 이득을 본 건 수지 누나"라고 토로했다.
