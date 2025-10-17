"미성년자 11일만 임신시키고 119 출동에도 가정폭력"…'이혼숙려캠프'…

|
[스포츠조선 백지은 기자] JTBC '이혼숙려캠프'가 범죄 미화 논란에 휘말렸다.
16일 방송된 '이혼숙려캠프'에서는 16기 부부들의 이야기가 공개됐다.
부부는 "아내의 적극적인 대시로 사귄지 11일 만에 첫째가 생겼다"고 고백해 모두를 경악하게 했다. 남편은 "서로 놓치기 싫어서 계획을 한 것"이라고 했고, 아내도 "이 남자다 싶어서 놓치기 싫었다"고 거들었다. 서장훈은 '계획임신'이라는 말에 할 말을 잃었다. 간신히 정신줄을 잡은 서장훈은 "'물어보살'에 왔다면 '아, 가'라고 했을 거다. 말도 안된다. 그 계획의 끝이 어디냐. 여기 와서 나랑 만나서 앉아있는 것"이라고 일침했다.
남편은 "지금은 아내를 사랑하지 않는 것 같다. 아내의 소중함은 알지만 힘들다"고 말해 아내를 충격에 빠트렸다. 남편이 지적한 아내의 문제는 '짜증'이었다.
|
반면 아내는 하루종일 집안일과 육아로 바쁘게 지냈다. 아내는 "집안일과 육아는 제가 10 중에 8을 한다. 남편이 아이들을 돌본 건 촬영 카메라 때문이다. 휴대폰을 손에서 안 놓을 정도로 게임을 많이 하고 TV도 많이 본다. 심지어 남편이 하는 게임은 19금이다. 6~7년간 게임에 1000만원을 썼다"고 주장했다. 또 "시어머니가 사채 중독이다. 아이들까지 들먹이며 위협하는 사채업자들 때문에 무섭다"고 폭로해 충격을 안겼다.
심지어 남편은 가정 폭력까지 저질렀다. 아내는 "남편이 때리거나 목을 조르는 일이 많다. 최근엔 칼을 들기도 했다. 첫째 출산 후 퇴원하고 일주일 만에 맞기도 했다. 한달에 4~5번쯤 맞다 줄었는데 최근 폭력성이 짙어졌다. 이제는 아이들도 위협한다. 남편이 그냥 혼자 조용히 죽으라고 한다. '칼 줄까? 앞에서 죽어라'라며 손에 칼을 쥐어준 적도 있다"고 털어놨다.
실제로 남편은 아내가 뇌전증 발작을 일으켜 119 구급대원이 출동한 위급한 상황에서도 "주변 사람들에게 폐를 끼쳤다. 약을 끊어서 뇌전증 발작이나 하는 거 아니냐"고 폭언을 했다.
그럼에도 남편의 이혼의사는 0%, 아내의 이혼의사는 10%였다.
방송 후 시청자들은 불편한 기색을 감추지 못했다. 아무리 합의하에 진행된 임신이라지만, 성인이 미성년자를 임신시키고 가정폭력까지 저지르는 것은 '범죄'라는 지적이 이어지고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com