‘11월 결혼♥’ 함은정, “마흔 전엔 결혼해야” 과거 인터뷰도 재조명[SC이슈]

최종수정 2025-10-17 08:01

‘11월 결혼♥’ 함은정, “마흔 전엔 결혼해야” 과거 인터뷰도 재조명[…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 함은정이 결혼 소감을 직접 밝히며 과거 인터뷰 발언까지 재조명되고 있다.

함은정은 16일 자신의 SNS를 통해 "11월 마지막 날 결혼을 한다"며 "평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다. 제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해주고 힘들 때 곁을 지켜준 분과 새로운 출발을 함께 하기로 했다"고 소감을 전했다. 이어 "애정으로 응원해 달라. 예쁘게 잘 살겠다. 언제나 팬 여러분의 사랑에 보답하는 티아라, 배우 함은정으로 남겠다"고 덧붙였다.

앞서 함은정은 KBS 2TV 일일드라마 '여왕의 집'(연출 홍은미, 홍석구 / 극본 김민주 / 제작 플라잉엔터테인먼트, 아센디오)인터뷰를 통해서도 결혼에 대한 생각을 솔직하게 털어놓은 바 있다.

지난 9월 진행된 인터뷰 당시 함은정은 "마흔 전에는 결혼해야 하지 않을까 생각했다. 또래 친구들도 아이를 낳고 키우는 경우가 많고 엄마가 돌아가신 이후 결혼에 대한 마음이 한층 확고해졌다"고 말했다. 이어 "효민이 결혼식 때도 많이 느꼈다. 나도 조금 더 생각해야겠다고 생각했다"며 속내를 전했다.

아이에 대한 생각도 달라졌다고 했다. "예전보다 아이들이 좋아졌다. 강아지, 고양이 영상만 보던 알고리즘이 이젠 아기 영상으로 가득하다"며 웃으며 말했다. "아역 배우 친구들의 어머님들을 보며 교육이 얼마나 중요한지 느꼈다. 언젠가 아이와 가족은 꼭 맞이하고 싶은 삶의 한 부분"이라고 덧붙였다.

한편 함은정은 2009년 티아라로 데뷔한 뒤 드림하이, 사랑의 꽈배기, 여왕의 집 등을 통해 배우로서 입지를 다져왔다. 현재는 MBC 새 일일극 '첫 번째 남자'로 시청자와 만날 예정이다.

함은정의 예비신랑은 영화 '더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커', '전지적 독자 시점 ' 등을 연출한 김병우 감독으로 오는 12월 넷플릭스 영화 '대홍수' 공개를 앞두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

2.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

3.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

4.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

5.

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

연예 많이본뉴스
1.

2.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

3.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

4.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

5.

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

4.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.