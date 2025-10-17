이미주, '놀뭐' 하차 5개월만에 다시 만났다...촬영장 급습에 유재석도 화들짝

최종수정 2025-10-17 14:20

이미주, '놀뭐' 하차 5개월만에 다시 만났다...촬영장 급습에 유재석도…

[스포츠조선 김수현기자] 프로그램에서 하차했던 이미주가 '놀면 뭐하니?' 촬영장을 깜짝 급습한다.

10월 18일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 이도은 방성수/작가 노민선)는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' NEW 후보자들을 만나러 다니는 유재석, 하하, 주우재, 이이경의 모습이 그려진다.

그 가운데 굿바이 인사 후 5개월 만에 '놀면 뭐하니?' 촬영장을 찾은 이미주의 모습이 포착돼 이목을 집중시킨다.

공개된 사진 속 멤버들은 촬영장에 갑자기 등장한 이미주를 보고 화들짝 놀라고 있다. 마이크도 장착하지 않은 채 돌격한 이미주의 모습이 리얼 상황을 보여줘, 우연히 이뤄진 그들의 반가운 만남 현장을 기대하게 만든다.


이미주, '놀뭐' 하차 5개월만에 다시 만났다...촬영장 급습에 유재석도…
촬영장 근처에 있던 이미주는 오빠들의 혼을 쏙 뺀 돌발 상황을 만들어 현장을 웃음으로 물들인다. 멤버들은 "우리 네 얘기하고 있었어!"라며 소름 돋는 타이밍에 나타난 이미주를 놀란 눈으로 바라본다.

이어 멤버들은 반가움의 댄스를 추는 이미주를 진정시키면서 의자에 앉힌다. 이미주는 갑자기 형성된 취조 분위기 속에서 근황을 말하고, '인사모' 줄임말을 엉뚱하게 풀이해 모두를 폭소케 한다. 멤버들은 "방송을 아예 안 봤네"라며 이미주의 뒤끝을 확인해, 과연 이미주는 '인사모'를 어떻게 해석한 것일지 호기심을 자극한다.

이어 멤버들은 이미주에게 '인사모' 여자 편 후보로 만장일치(?)를 이뤘다며 이야기를 하는데, 이미주의 반응에 모두의 웃음이 빵 터진다. 멤버들과 이미주의 여전한 케미와 서프라이즈 만남을 확인할 수 있는 MBC '놀면 뭐하니?'는 10월 18일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

shyun@sportschosun.com

