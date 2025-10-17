이미주, '놀뭐' 하차 5개월만에 다시 만났다...촬영장 급습에 유재석도…

|
[스포츠조선 김수현기자] 프로그램에서 하차했던 이미주가 '놀면 뭐하니?' 촬영장을 깜짝 급습한다.
10월 18일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 이도은 방성수/작가 노민선)는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' NEW 후보자들을 만나러 다니는 유재석, 하하, 주우재, 이이경의 모습이 그려진다.
공개된 사진 속 멤버들은 촬영장에 갑자기 등장한 이미주를 보고 화들짝 놀라고 있다. 마이크도 장착하지 않은 채 돌격한 이미주의 모습이 리얼 상황을 보여줘, 우연히 이뤄진 그들의 반가운 만남 현장을 기대하게 만든다.
|
이어 멤버들은 반가움의 댄스를 추는 이미주를 진정시키면서 의자에 앉힌다. 이미주는 갑자기 형성된 취조 분위기 속에서 근황을 말하고, '인사모' 줄임말을 엉뚱하게 풀이해 모두를 폭소케 한다. 멤버들은 "방송을 아예 안 봤네"라며 이미주의 뒤끝을 확인해, 과연 이미주는 '인사모'를 어떻게 해석한 것일지 호기심을 자극한다.
이어 멤버들은 이미주에게 '인사모' 여자 편 후보로 만장일치(?)를 이뤘다며 이야기를 하는데, 이미주의 반응에 모두의 웃음이 빵 터진다. 멤버들과 이미주의 여전한 케미와 서프라이즈 만남을 확인할 수 있는 MBC '놀면 뭐하니?'는 10월 18일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
