신민아, '시사회 레전드 미모'에 직접 뷰티 비결 밝혔다..."많이 좋아…

김수현 기자
기사입력 2025-10-17 15:25
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]
이수근, '1박2일' 하차 12년만 고백 "노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다" ('짠한형')
김대호, 쿠바에서 이상형 만나 심쿵 "먼저 다가와 말 걸어" ('흙심인대호')
[공식] 김남길X박보검X이현욱 사극 영화 '몽유도원도' 캐스팅 확정..14일 첫 삽 떴다
53세 김석훈, "피부 주름이 '전신 질환 경고'라니...말만 들어도 귀가 번쩍"
'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다
한국시리즈 MVP, FA 50억 대박 거포의 조용한 은퇴 선언..."든든한 1루수로 기억됐으면"
"손흥민 대체 불가" 'A매치 끝' LA FC 복귀하자 미소찾은 체룬돌로 감독…MLS, '동부-서부' 메시와 라이벌 구도 집중 부각
'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧아웃 압승을 노려야 한다
KBL, 프렌지 인기 캐릭터 공아지 활용, 카카오 이모티콘 최초 출시