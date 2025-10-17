신민아, '시사회 레전드 미모'에 직접 뷰티 비결 밝혔다..."많이 좋아…

신민아, '시사회 레전드 미모'에 직접 뷰티 비결 밝혔다..."많이 좋아해주시더라"

[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 화제가 됐던 '시사회 미모'에 대해 직접 언급했다.

16일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에서는 '신민아 미모 공식 알려줄까? (비밀인데 사실 구미호임)'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.


이날 신민아는 '꾸준히 아름다운 비결이 궁금해요'라는 질문에 "배우라는 직업이 컨셉에 맞게 꾸며주시지 않냐. 꾸민 모습만 봐서 그렇게 보일 수도 있다. 저도 '내 여자친구는 구미호'가 알고리즘에 떠서 봤다. 연기는 잘 못 보겠지만 보고 '되게 오래 전 작품인데 많은 분들이 아직도 기억해주시는 구나' 싶었다. 너무 앳되더라"라며 웃었다.

이어 "따로 검색해보지는 않는다. 근데 알고리즘 너무 이상하다. 제가 생각만 해도 (나온다)"며 극중 밈으로 화제가 됐던 '아 맛있다' 짤에는 "그건 솔직히 못보겠다"라고 솔직하게 털어놓았다.


신민아는 '장안의 화제였던 시사회 미모 바이럴 된 거 알고 있냐'는 말에는 "많은 분들이 이야기도 많이 해주시고 제 알고리즘에도 많이 떴다. 블러셔랑 헤어스타일도 많이 좋아해주셔서 다음에 이런 모습으로 작품 하나 해도 좋겠다는 생각을 했다"라 했다.

'가방 속 애장템'에는 어머니가 직접 떠주신 가방부터 마사지볼, 화장품 등을 소개했다.

