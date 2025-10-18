이용식, '출산 4개월' 딸 이수민 두고 원혁과 단둘 여행..."수민아 미안하다" (아뽀TV)

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이용식이 육아에 지친 딸 이수민에게 미안한 마음을 전했다.

16일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '전국을 누비며 데이트하는 두 사람(with. 안유성 셰프)'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

광주의 안유성 셰프 식당을 찾은 이용식과 원혁은 호화로운 식사를 대접 받았다.

첫 번째 에피타이저를 앞에 둔 이용식은 "수민아 미안하다"라며 아내와 딸 없이 맛집을 찾은 것에 사과하기도 했다.


본격적인 식사가 시작되고 이용식은 "회가 운동을 하는 애들이다. 웬만한 회가 아니라 운동을 해서 내 치아를 때려 버리네"라며 감탄을 연발했다. 맛있는 요리에 이용식은 "일단 이걸 입에 넣고 씹는데 뇌쪽이 기분 좋다"라며 행복해 했고 원혁 역시 고개를 저으며 음미했다.

트럼프 대통령이 먹었던 독도새우를 대접 받은 이용식은 "맛있는 음식도 음식이지만 귀한 걸 많이 먹는다. 진짜 맛있다. 찹쌀 새우 같다. 삼키기가 싫을 정도로 맛을 느끼면서 먹고 있는데 너무 우리가 있는 그대로 표현하면 화면을 보시는 분들은 열받을 거 같아서 10분의 1만 표현하겠다"라며 즐거워 했다.


아침에 해녀들이 땄다는 성게알에 이용식은 "이거 바로 못 먹겠다. 우리 수민이 엄마가 성게알을 보면 혼수상태에 빠진다"면서도 "내가 대표로 먹겠다"라며 한 입에 요리를 맛봤다.

원혁은 넷플릭스 '흑백요리사'에서 안유성 셰프가 선보인 텐동을 먹어보더니 "태어나서 처음 먹는 맛이다. 이런 건 처음 먹는다"라며 깜짝 놀랐다.


한편, 이용식의 딸 이수민은 가수 원혁과 지난해 4월 결혼, 지난 5월 첫 딸 이엘이를 품에 안았다.

