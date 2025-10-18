‘구준엽 처제’ 8개월만 달라진 얼굴..언니 빼닮은 모습에 대만 '울컥'

[스포츠조선 이유나 기자] 아내상을 당한 클론 구준엽의 처제 서희제가 8개월만에 공식석상에 모습을 드러내 청중의 박수를 받았다.

17일 대만 이티투데이는 "서희제가 제60회 골든벨 시상식에서 8개월 만에 공식 석상에 모습을 드러냈다"며 "시상식에서 시상을 진행하는 것은 물론, 예능 프로그램 진행자상까지 수상하며 무대에서 눈물을 쏟았다"고 전했다.

이어 백스테이지에서 기자들과 만난 서희제는 "언니가 저를 축복해 줘서 데려왔다"며 감격적인 소감을 밝혔다. 특히 자신의 가슴에 찬 목걸이를 가리키며 "언니의 일부가 이 안에 담겨 있다. 언니가 그리울 때면 항상 함께한다"라고 말하며 각별한 자매애를 드러냈다.

서희제는 "언니를 늘 품에 새기고 살 뿐 아니라 언니의 이름을 새긴 목걸이를 걸고 다닌다"고 울먹였다. 또한 복귀 예정에 대해서는 "다시 진행을 맡는 게 그렇게 무섭지는 않을지도 모르지만, 시기를 정하기는 망설여진다"고 털어놨다.


사실 중화권 대중들은 이날 서희제가 갈수록 故서희원의 외모를 닮아가고 있어 놀라웠다는 후문이다.

이날 서희제가 무대에 등장하자마자 몸매와 얼굴이 예전보다 조금 더 풍성해진 것이 눈에 띄었다는 것. 예전에는 서희원과 서희제가 각자의 개성이 있어서 달라 보인다는 말이 많았는데, 이날 서희제의 모든 움직임이 서희원과 너무 똑닮아 관심을 모았다.


중화권 네티즌들은 "살짝 통통해져서 언니처럼 됐다" "웃을 때 진짜 언니와 많이 닮았네" 등의 반응을 보였다.

이날 서희제는 금종상을 수상해 상금 전액을 화롄에 기부하며 사회에 기여하겠다고 밝혔다.


한편 구준엽은 지난 2022년 대만 국민 배우인 서희원과 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 특히 두 사람은 1998년 1년간 교제했다가 소속사의 반대로 결별, 이후 20년 만에 재회한 운명 같은 서사로 더욱 많은 응원을 받았다.

하지만 서희원은 지난 2월 가족과 함께 일본 여행을 하던 중 독감으로 인한 급성 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

서희원이 떠난 뒤 구준엽은 "지금 저는 말로 형언할 수 없는 슬픔과 고통 속에 창자가 끊어질 듯한 아픔의 시간을 지나고 있다. 어떤 말을 할 힘도 없고 하고 싶지도 않았다"며 애통한 심경을 밝히며 아내의 빈소를 지키고 있다.

