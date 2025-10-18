‘구준엽 처제’ 8개월만 달라진 얼굴..언니 빼닮은 모습에 대만 '울컥'

|
서희제는 "언니를 늘 품에 새기고 살 뿐 아니라 언니의 이름을 새긴 목걸이를 걸고 다닌다"고 울먹였다. 또한 복귀 예정에 대해서는 "다시 진행을 맡는 게 그렇게 무섭지는 않을지도 모르지만, 시기를 정하기는 망설여진다"고 털어놨다.
이날 서희제는 금종상을 수상해 상금 전액을 화롄에 기부하며 사회에 기여하겠다고 밝혔다.
한편 구준엽은 지난 2022년 대만 국민 배우인 서희원과 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 특히 두 사람은 1998년 1년간 교제했다가 소속사의 반대로 결별, 이후 20년 만에 재회한 운명 같은 서사로 더욱 많은 응원을 받았다.
하지만 서희원은 지난 2월 가족과 함께 일본 여행을 하던 중 독감으로 인한 급성 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.
서희원이 떠난 뒤 구준엽은 "지금 저는 말로 형언할 수 없는 슬픔과 고통 속에 창자가 끊어질 듯한 아픔의 시간을 지나고 있다. 어떤 말을 할 힘도 없고 하고 싶지도 않았다"며 애통한 심경을 밝히며 아내의 빈소를 지키고 있다.
