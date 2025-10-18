곽튜브, 전현무 '비혼식 선언'하게 한 초호화 결혼식 현장 ('전현무계획…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획2' 전현무-곽튜브가 설민석과 함께 '역사 도시' 군산에서 리얼 먹트립을 즐겼다.
17일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 첫 회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 설민석이 시즌3 첫 길바닥으로 전라북도 군산을 찾아 먹트립을 펼쳤다. 이들은 군산 단팥빵 맛집을 시작으로 반건조의 참맛을 알게 해준 생선구이집과 '전국 맵부심 성지' 짬뽕 맛집, 군산에서 가장 오래된 일식집을 모두 섭렵해 안방극장에 행복한 먹방과 신선한 정보를 전달했다. 이날 방송은 닐슨코리아 집계 결과, 2.13%(전국 유료방송가구 기준 MBN 2부 기준)의 시청률을 기록했으며, 각종 포털사이트 '많이 본 뉴스'를 올킬하는 등 시즌3 첫 방송에 대한 뜨거운 관심을 반영했다.
곽튜브의 결혼식을 뒤로한 채, 전현무는 "우리가 그동안 전라도 소도시 특집으로 여러 곳을 갔지만 이곳을 안 왔더라"며 본격 '군산' 먹트립을 선포했다. 두 사람은 먼저 '단팥빵 성지'인 빵집으로 향해 '부동의 1위'를 기록하는 단팥빵을 맛봤다. 뒤이어 전현무는 "다음은 '씹뜯맛즐(씹고 뜯고 맛보고 즐기는)' 맛집"이라며 곽튜브를 이끌고 반건조 생선구이 맛집으로 향했다. 이곳에서 두 사람은 도미, 병어, 갈치, 장대, 박대, 고등어 등 반건조 생선이 푸짐하게 쌓여진 생선구이를 폭풍 흡입했다.
푸짐한 생선구이로 '군산 첫 끼'를 마친 두 사람은 '먹친구' 설민석을 만났다. 이후, '군산 3대 짬뽕' 중 이주승이 어머니를 모시고 갔던 '맵부심 성지'를 찾아가 섭외까지 '순삭'했다. 그러나 설민석은 "제가 실은 장모님과 (매운) 전골을 먹다가 응급실에 실려간 적이 있다"며 '맵찔이 커밍아웃'을 시전했고, 실제로 그는 전현무가 시킨 매운 '고추 짬뽕'을 한 숟갈 먹자마자 고통을 호소했다. '전현무계획' 대표 맵찔이 곽튜브 역시 불꽃 반응을 보여 폭소를 자아냈다. '동병상련'을 느껴서인지 설민석은 "곽튜브는 21세기의 황진이"라는 뜬금없는 별명을 지어줬고, 이에 곽튜브마저 "약주하신 것 아니죠?"라고 반응해 현장을 초토화시켰다.
뒤이어 48년 전통의 '일식집'으로 이동하던 중 전현무는 설민석에게 "오늘 준빈이한테 청첩장을 받았는데 나는 결혼을 해야 돼? 말아야 돼?"라며 조언을 청했다. 설민석은 "조선시대에는 관혼상제 풍습이 있어서 결혼이 필수였다. 그런데 (현대에는) 김연자 선생님이 '연애는 필수, 결혼은 선택'이라고 했다. 결혼에 안 어울리는 사람이 혼자인 것이, 둘이나 셋이 괴로운 것 보다 낫지 않을까"라고 말했다. 그러면서도 그는 "그런데 임자 만나면 내 의지와 상관없이 결혼이 되더라"는 진리를 설파했다. 이에 '새신랑' 곽튜브도 크게 공감하며 "(현무 형은) 51세 전에는 결혼할 것 같다"는 덕담(?)을 건넸다.
솔직하게 결혼 이야기를 나눈 세 사람은 직후 일식집에 도착해, 소라, 복껍질 요리와 도미 유비키(횟감의 껍질 부분을 살짝 데치는 형식의 요리), 민어 사시미로 차려진 푸짐한 회 한 상을 받아 '찐' 먹방을 펼쳤다. 유비키를 처음 맛본 전현무는 "껍질이 불에 그을린 향이 난다. 처음 느껴보는 풍미"라고 극찬했다. 민어 부레를 먹은 곽튜브는 "눈이 처음 왔을 때 밟는 느낌"이라고 표현했다. '말맛 대장' 설민석은 '복어 튀김' 맛에 반해 '인천상륙작전' 역사까지 꺼내어 감탄했으나, 전현무와 곽튜브는 '영혼 가출' 반응을 보여 폭소를 자아냈다. 매운탕과 전복죽으로 모든 코스를 마무리 한 뒤, 곽튜브는 "군산은 분위기가 다른 독보적인 여행지 같다"며 213만 여행 유튜버 '픽' 여행지로 지목했다.
이렇게 전현무-곽튜브-설민석의 '군산 먹트립'이 마무리 된 가운데, '64번째 길바닥' 익산에서 펼쳐진 '빈 그릇 특집' 현장은 24일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획3' 2회에서 만나볼 수 있다.
wjlee@sportschosun.com