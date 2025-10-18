서동주, '캄보디아 사망' 故 서세원 언급 "구치소 간 후 다른 사람 돼" ('위라클')

기사입력 2025-10-18 08:18


서동주, '캄보디아 사망' 故 서세원 언급 "구치소 간 후 다른 사람 돼…

[스포츠조선 이우주 기자] '위라클' 서동주가 서세원의 비보를 떠올렸다.

17일 유튜브 채널 '위라클'에서는 '아빠의 죽음, 엄마의 암 투병..실패와 좌절 속에서 그녀가 삶을 사랑하는 법'이라는 제목의 영상이 게재, 미국 변호사 겸 방송인 서동주가 게스트로 출연했다.

이날 서동주는 자신의 인생사를 밝혔다. 어렸을 때 예체능을 하며 미국에서 미술을 공부하던 서동주는 한계를 느끼고 자매학교였던 MIT에서 수학 수업을 들으며 편입했다고 밝혔다.

서동주는 "2002년 월드컵 시기가 저희 가족에겐 되게 힘든 시기였다. 여러가지 상황이 생기면서 생활비가 없고 이를 때라 학교 청소 일을 하고 설거지 아르바이트도 하고 얼마나 그 식당에서 혼이 났는지. 구박을 받고 맨날 울면서 걸레질을 했다"고 떠올렸다.

그런가하면 박위는 서동주에게 고(故) 서세원의 가정폭력 사건을 조심스럽게 언급했다. "그 시기가 어떤 시기였냐"는 질문에 서동주는 "어렸을 때는 되게 좋은 가정 환경에 있었다. 유복했고 부모님도 사이가 나쁘지 않았다. 분명히 좋은 기억도 많으니까. 근데 2002년도 기점으로 아버지가 구치소를 다녀와서 굉장히 여러 가지가 변한 게 확 느껴졌다고, 그냥 아예 다른 사람이 돼서 왔다더라"라고 떠올렸다.

서동주는 "그때부터가 저희 가정에서는 고비가 시작됐던 거 같다. 그러다 아버지가 돌아가시는 일이 있고 그때 충격이 너무 큰데 어떤 감정이 들어야 할지 모르겠다. 제가 평소에 감정을 많이 억누르면서 사는 스타일이라 어떻게 해야 할지 모르겠더라"라고 털어놨다.


서동주, '캄보디아 사망' 故 서세원 언급 "구치소 간 후 다른 사람 돼…
서동주는 "그때 마음은 허망하다(였다.) 한 순간에 사람이 세상에서 사라질 수 있는 거구나. 그전에는 아빠와 제가 사이가 좋지 않았기 때문에 미움이라는 것도 있고 애증의 관계지 않냐. 나에게 그런 감정을 갖게 한 원인제공을 했던 상대방이 세상에서 사라져버리니까 이 감정들이 오갈 데를 잃는 거다. 어딘가로 향해야 되는데 없어진 거다. 그러니까 허망하다"라며 "제가 눈물이 많이 없는데도 많이 울고 많이 힘들어했던 시기였다"고 털어놨다.

서동주의 부친이자 개그맨 서세원은 2015년 아내 서정희를 폭행한 혐의로 징역 6월, 집행유예 2년을 선고 받고 합의이혼했다. 이후 2016년 23세 연하 해금연주자와 재혼한 서세원은 캄보디아로 떠나 사업을 벌였다. 그러나 서세원은 2023년 프놈펜 한인병원에서 링거를 맞던 중 심정지로 사망했다. 서동주는 직접 캄보디아를 찾아 장례식에 참석하며 서세원을 마지막으로 떠나보냈다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'암 투병' 박미선 "건강이 이래서 너무 죄송"..선우용여에 눈물의 편지 ('비서진')[종합]

2.

'구준엽 처제' 눈물의 수상 소감 "母 가슴에 구멍, 언니 사진 옆에 상 놓겠다"

3.

'45세' 옥주현, 모발 이식 후 심각한 부작용 "잔머리 실종, 헤어라인에 충격"

4.

'한혜진 언니' 강무영, ♥김강우와 첫 동반 출연..."비현실적으로 예쁜 얼굴"

5.

이국주 이어..51세 김영철, 한국 떠났다 "인생 첫 유학 위해 도쿄에 집 마련"

연예 많이본뉴스
1.

'암 투병' 박미선 "건강이 이래서 너무 죄송"..선우용여에 눈물의 편지 ('비서진')[종합]

2.

'구준엽 처제' 눈물의 수상 소감 "母 가슴에 구멍, 언니 사진 옆에 상 놓겠다"

3.

'45세' 옥주현, 모발 이식 후 심각한 부작용 "잔머리 실종, 헤어라인에 충격"

4.

'한혜진 언니' 강무영, ♥김강우와 첫 동반 출연..."비현실적으로 예쁜 얼굴"

5.

이국주 이어..51세 김영철, 한국 떠났다 "인생 첫 유학 위해 도쿄에 집 마련"

스포츠 많이본뉴스
1.

'李대통령 참석'첫 체전,유승민 대한체육회장 "NO스포츠 NO퓨처,스포츠 없는 미래는 없습니다"

2.

충격 발언! "한국이 일본 트로피 강도질"→"미토마-구보 줘야지" 뿔난 日 팬들, '트레블' 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상에 '억까' 등장

3.

비와 삼성, 1년 전 악몽 보상해주려나, 이래저래 LG만 웃는다

4.

'박지성, 손흥민 있나?' EPL이 인정한 '한국인 프리미어리거 6인'…'라이벌' 일본은 9명이나 얼굴 올려

5.

7년 만에 PS, '야구광' 회장님, 제대로 쐈다 "다시 돌아온 이글스 가을…KS 우승까지 나가자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.