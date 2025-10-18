이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('핑계고')

기사입력 2025-10-18 18:36


[스포츠조선 정안지 기자] 이효리, 이상순 부부가 유쾌한 케미를 뽐냈다.

18일 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에는 "[힌트캠] 91번째 계모임 참석자ㅣ10/25(토) 오전 9시 공개"라며 예고 영상이 공개됐다.

영상 속 유재석은 "'핑계고' 역사상 처음이다. 두 쌍의 부부께서 함께 해주신다"면서 이날의 게스트를 소개했다.

이어 이효리, 이상순 부부가 등장했다. 이때 이효리는 남편 이상순에게 "눈을 보고 사랑 한다고 말해달라"고 했고, 이상순은 바로 "사랑 한다"면서 미소를 지었다. 이효리는 그런 이상순의 모습에 "진짜 기분 나쁘다"고 해 웃음을 안겼다.


이어 유재석은 함께 출연한 홍현희를 향해 "자세도 그렇고 얼굴이 너무 좋아졌다"고 하자, 홍현희는 "아직 부족하다. 아직도 체지방률이 36%다. 목표가 효리 언니다"며 웃었다. 이효리는 자신의 워너비라는 말에 "진짜냐"면서 환하게 웃었다.

그때 제이쓴은 "여행 갈 때도 그날 아침에 짐을 싸는 경우가 많다"면서 어린이집 가기 싫다는 아들 준범 군의 말에 어린이 집을 결석하고 아들과 단 둘이 후쿠오카로 여행을 떠난 일화를 공개했다.

이를 들은 이상순은 "그렇게 갔다 그래서 '괜찮나' 그 생각을 했다. 별말 안 듣나 뭐 이런"이라면서 이효리의 눈치를 봤다. 이에 이효리는 "무슨 말을 듣냐"고 했고, 이상순은 "그러고 싶다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

