이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('…

[스포츠조선 정안지 기자] 이효리, 이상순 부부가 유쾌한 케미를 뽐냈다.
18일 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에는 "[힌트캠] 91번째 계모임 참석자ㅣ10/25(토) 오전 9시 공개"라며 예고 영상이 공개됐다.
이어 이효리, 이상순 부부가 등장했다. 이때 이효리는 남편 이상순에게 "눈을 보고 사랑 한다고 말해달라"고 했고, 이상순은 바로 "사랑 한다"면서 미소를 지었다. 이효리는 그런 이상순의 모습에 "진짜 기분 나쁘다"고 해 웃음을 안겼다.
그때 제이쓴은 "여행 갈 때도 그날 아침에 짐을 싸는 경우가 많다"면서 어린이집 가기 싫다는 아들 준범 군의 말에 어린이 집을 결석하고 아들과 단 둘이 후쿠오카로 여행을 떠난 일화를 공개했다.
이를 들은 이상순은 "그렇게 갔다 그래서 '괜찮나' 그 생각을 했다. 별말 안 듣나 뭐 이런"이라면서 이효리의 눈치를 봤다. 이에 이효리는 "무슨 말을 듣냐"고 했고, 이상순은 "그러고 싶다"고 해 웃음을 안겼다.
