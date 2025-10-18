하하, 뇌물 받고 쇠고랑 차나...유재석 강력 경고 "조심해라"('놀뭐')

기사입력 2025-10-18 19:09


[스포츠조선 정안지 기자] 유재석이 뇌물을 받은 하하에 경고를 날렸다.

18일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' NEW 후보자들을 만나러 다니는 유재석, 하하, 주우재, 이이경의 모습이 그려졌다.

이날 '인사모' 설계자인 하하는 "'인사모' 앞에 만났던 후보자들이 오랫동안 기다렸다. 사실 한상진 형이 나한테 소고기를 보내줬다. 이제 관리 들어간 거다"고 해 웃음을 안겼다. '인사모' 후보자 중 한명인 한상진이 발 빠르게 '인사모' 협회장에게 조공을 한 것.


그러자 유재석은 "이렇게 모임을 하기 전에 뇌물을 안 된다"고 지적, 하하는 "그래서 하지 말라고 했다"고 했다. 이어 하하는 "아직 안 먹었다"면서 "그런데 '너한테 준 게 아니라 내 아들, 딸에게 주는 거니까 받아달라'고 해서 마음이 크게 흔들렸다"면서 "세트가 좀 괜찮더라"고 해 웃음을 안겼다.

이를 들은 유재석은 "원래 그러다 쇠고랑 차는 거다"고 경고해 웃음을 자아냈다.

그때 주우재는 "우리가 '인사모' 하기에 낯간지럽지 않냐"고 하자, 유재석은 "너는 장르다 다르다. 인기는 있는데 유명하지 않은 친구다"고 팩폭을 날려 웃음을 자아냈다.

