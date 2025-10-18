배정남, 세상 떠난 딸과 12년 추억 먹먹 "아직도 심장 터질 것 같아"

이유나 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
‘혼전임신 고백’ 슈, 포기했다는 웨딩드레스 보니…‘만삭 D라인 신부’
이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('핑계고')
유재석, 홧김에 ♥나경은과 사생활 최초 오픈 "안경 쓰고 키스" ('놀뭐')
‘단발 변신’ 손예진 떡볶이 먹방하며 마지막 무대인사 "또 만나요"
'이혼 후 임신' 이시영, 8개월차 예비 '딸맘'의 '볼록' D라인 "곧 준비해야겠죠"
김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]
이기고도 웃지 못했다...김경문 감독, 마무리 교체 결단 내리나 "김서현 살릴 길 모색하겠다" [PO1 현장]
'162km' 한화 필승 카드 제대로 사고쳤다…KBO 역사를 바꾸다니
김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]
'1점차 석패' 박진만 감독 "배찬승, 이호성 가장 강한 필승조. 좋은 약 됐을 것" [PO1 현장]