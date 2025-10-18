배정남, 세상 떠난 딸과 12년 추억 먹먹 "아직도 심장 터질 것 같아"

최종수정 2025-10-18 21:29

배정남, 세상 떠난 딸과 12년 추억 먹먹 "아직도 심장 터질 것 같아"

[스포츠조선 이유나 기자] 모델 출신 방송인 배정남이 12년간 애지중지 키우던 딸이자 반려견 벨을 떠나보낸 뒤 지난 세월을 추억했다.

배정남은 18일 "너무도 나랑 많이 닮은 내새끼"라며 "나한테 사랑을 엄청 주고 행복과 좋은 추억을 많이줘서 고맙데이. 아직 심장이 터질꺼같지만 아빠 이제 힘내고 씩씩하게 살고있을께"라고 작별인사를 했다.


이어 "거기서 좋아하는 삑삑이 물고 친구들하고 마음껏 뛰어 놀고 있그레이. 가끔 아빠 꿈에도 찾아온나. 아빠랑 산책가고 놀자"라며 "아빠가 너무너무 사랑한데이~나중에 다시 꼭 만나자 우리 딸 힘낼께 걱정마레이♥♥♥"라고 평소의 구수한 사투리로 딸에 대한 그리운 마음을 전했다.


그는 벨과 함께한 지난 12년의 시간을 사진으로 추억했다. 사진 속에는 벨과 사시사철을 함께 지내고 커플룩을 맞춰 입고, 비슷한 체형에 표정까지 닮은 두 사람의 모습이 담겨 있다.


한편, 배정남은 지난달 29일 반려견 벨과의 안타까운 이별을 알린 바 있다.


벨은 지난 2022년 목 디스크로 전신마비 위기까지 겪었으나, 배정남의 극진한 간호로 기적처럼 극복했다. 하지만 이후 악성종양 판정을 받고 수술까지 받았으나 심장마비로 눈을 감았다.

lyn@sportschosun.com

