광희, '악플=유재석 탓?' 분노..."냉정한 태도에 말할 시간 없어" ('놀뭐')

기사입력 2025-10-18 22:37


[스포츠조선 정안지 기자] 광희가 악플에 분노했다.

18일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 유재석, 하하, 주우재, 이이경이 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' NEW 후보자로 광희와 만나는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 "'인사모'가 하하 입에서 시작됐다. '나는 유명한데 인기가 없다'고 하더라. 그래서 '그런 말 하지마라. 말도 안 되는 소리다'고 하더라"며 '인사모'를 처음 시작하게 된 계기에 대해 설명했다.

그러자 광희는 유재석을 향해 "형도 그런 말 하지 마라. 형은 모르니까 그러는 거다"고 하자, 유재석은 "나도 그랬는데 MBC 기념품 숍에 갔더니 난 충격이었다. (하하가)광희보다 안 팔렸다"고 했다. 이를 들은 하하는 "아니다. 결국 광희가 꼴등이었다"고 했고, 광희는 "재석이 형은 이러면서 희열을 느끼는 거냐"고 해 폭소를 자아냈다.

하하는 "아무튼 나도 감사한 삶을 살고 있지만 나도 가끔씩은 스포트라이트를 받고 싶다"면서 솔직한 마음을 털어놨다.


그때 유재석은 "하하가 SNS 라이브를 많이 하는데 시작할 때 5000명이었는데 끝날 때 300명이었다"며 하하의 인기를 언급, 하하는 "끝날 때니까 300명인 거다"고 버럭해 웃음을 자아냈다.

유재석은 "아무 이슈가 없는데 자꾸 켠다"고 지적, 광희는 "이슈 있을 때 켜야 한다. 난 이슈가 없으니까 가만히 있는 거다. 그동안 지상파에 안 나왔지 않냐"고 해 솔직하게 말했다. 그러면서 광희는 "난 그런 독기는 있다. 노 이슈면 안 나간다. 내가 낫다"고 해 웃음을 안겼다.

그때 유재석은 급 마무리를 시도하며 시간을 확인했다. 그러자 광희는 "왜 시계 보시냐. 집에 가시려고 하냐. 내가 왜 이리 서둘렀는지 아냐. 이렇게 가실까봐"라면서 "이 형들은 오히려 자기 친한 동생한테 더 냉정하다. 나랑 진경이 누나 이런 사람들이 왜 초조해하는 지 아냐. 형들이 가려고 하니까"라며 감정을 폭발시켰다.


이어 그는 "다른 게스트들한테는 배려하면서 오히려 시간을 많이 준다. 근데 우리 친한 사람한테는 더 촉박하게 처음부터 텐션이 오르지 않으면 난 할말을 못하는 거다"면서 "댓글에 '광희 지상파에서 여전히 못하더라'고 달렸다. 내가 뭘 못하냐. 시간을 안 주니까 못하는 거다. 네가 본 적 있냐. 네가 와서 앉아서 해봐라"며 자신을 향한 악플에 분노했다.

이어 광희는 "연예인들도 시간이 있고 넉넉하면 잘 풀 수 있다. 못 웃기는 이유가 그런 상황들이 있었던 거다. 화면에 보이는 게 다가 아니다"며 급발진 했다.

이후 진정한 광희는 "흥분해서 죄송하다. 그런 댓글들이 있었다. '광희는 착하기만 하고 재미없다'는 말이 있더라. 여러분 재미없었으면 여기까지 오기 힘들었을지 모른다"고 전해 눈길을 끌었다.

