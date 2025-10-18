광희, '악플=유재석 탓?' 분노..."냉정한 태도에 말할 시간 없어" …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 광희가 악플에 분노했다.
그러자 광희는 유재석을 향해 "형도 그런 말 하지 마라. 형은 모르니까 그러는 거다"고 하자, 유재석은 "나도 그랬는데 MBC 기념품 숍에 갔더니 난 충격이었다. (하하가)광희보다 안 팔렸다"고 했다. 이를 들은 하하는 "아니다. 결국 광희가 꼴등이었다"고 했고, 광희는 "재석이 형은 이러면서 희열을 느끼는 거냐"고 해 폭소를 자아냈다.
하하는 "아무튼 나도 감사한 삶을 살고 있지만 나도 가끔씩은 스포트라이트를 받고 싶다"면서 솔직한 마음을 털어놨다.
|
유재석은 "아무 이슈가 없는데 자꾸 켠다"고 지적, 광희는 "이슈 있을 때 켜야 한다. 난 이슈가 없으니까 가만히 있는 거다. 그동안 지상파에 안 나왔지 않냐"고 해 솔직하게 말했다. 그러면서 광희는 "난 그런 독기는 있다. 노 이슈면 안 나간다. 내가 낫다"고 해 웃음을 안겼다.
그때 유재석은 급 마무리를 시도하며 시간을 확인했다. 그러자 광희는 "왜 시계 보시냐. 집에 가시려고 하냐. 내가 왜 이리 서둘렀는지 아냐. 이렇게 가실까봐"라면서 "이 형들은 오히려 자기 친한 동생한테 더 냉정하다. 나랑 진경이 누나 이런 사람들이 왜 초조해하는 지 아냐. 형들이 가려고 하니까"라며 감정을 폭발시켰다.
|
이어 그는 "다른 게스트들한테는 배려하면서 오히려 시간을 많이 준다. 근데 우리 친한 사람한테는 더 촉박하게 처음부터 텐션이 오르지 않으면 난 할말을 못하는 거다"면서 "댓글에 '광희 지상파에서 여전히 못하더라'고 달렸다. 내가 뭘 못하냐. 시간을 안 주니까 못하는 거다. 네가 본 적 있냐. 네가 와서 앉아서 해봐라"며 자신을 향한 악플에 분노했다.
이어 광희는 "연예인들도 시간이 있고 넉넉하면 잘 풀 수 있다. 못 웃기는 이유가 그런 상황들이 있었던 거다. 화면에 보이는 게 다가 아니다"며 급발진 했다.
이후 진정한 광희는 "흥분해서 죄송하다. 그런 댓글들이 있었다. '광희는 착하기만 하고 재미없다'는 말이 있더라. 여러분 재미없었으면 여기까지 오기 힘들었을지 모른다"고 전해 눈길을 끌었다.
