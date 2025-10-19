이현이, 심각한 산후우울증 증세 "남편·모든 것이 나와 子 공격한다 느껴" ('동치미')

기사입력 2025-10-19 06:30


[스포츠조선 정안지 기자]모델 겸 방송인 이현이가 "산후우울증을 겪었다"고 털어놨다.

18일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '결혼, 안하면 외롭고 하면 괴롭다'는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 이현이는 "크기의 차이는 있겠지만 모두가 우울증이 있는 것 같다"며 첫째 아들 출산 후 산후우울증 겪었던 과거를 떠올렸다.

그는 "평소에는 그런 게 전혀 없었는데 아이를 낳자마자 이 아이 외에는 다 적으로 느껴지더라. 남편까지도"라면서 "아이와 함께 둘이서만 무균실에서 살고 싶었다"고 털어놨다.

이현이는 "모든 게 우리를 공격하는 것처럼 느껴져서 아이를 낳자마자 남편이랑 사이가 진짜 안 좋았다"며 "내가 공격적으로 하고 아이를 너무 과잉보호했다. 화장실도 혼자 못 가고 꼭 아이를 안고 갔다"고 털어놨다.


이에 김현숙은 "나만큼 또는 나보다 더 소중한 존재가 생긴 거 아니냐. 그래서 불안감이 생긴 거다. 어린 자녀가 위험에 빠질까 노심초사하는 거다"고 했다.

그러자 최홍림은 "남편 입장에서는 큰 죄를 짓는 느낌이다. 사실 남자도 산후우울증 있다"면서 "아이가 생겨서 좋은데, 그 아이로 인해서 아내와 점점 멀어진다. 남자도 우울증이 온다"며 아내의 출산 후 남편들이 겪는 상황에 대해 털어놨다.

이를 들은 이현이는 "지나고 보면 '남편이 되게 외로웠겠다'는 생각이 든다. 사이 좋던 아내가 출산 후 180도 바뀌니까"라며 남편에게 미안한 마음을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

