김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김현숙이 심각했던 산후우울증에 대해 털어놨다.
그는 "결혼 후 가장이고 경제적인 부분을 책임을 지다 보니까 상황상 오래 쉴 수 없었다"면서 "드라마 '막돼먹은 영애씨'를 13년 동안 했다. '노처녀 아이콘'이었는데, 결혼할 때 눈치를 많이 봤다. 또 결혼하고 나서도 제작진이 1년 정도를 기다려줬다"고 말했다.
김현숙은 "오래 쉴 수 없었다. 1월 18일에 출산하고 3월 둘째 주부터 본교 강의를 시작, 일주일에 한 번씩 KTX타고 부산을 갔다. 6월부터 드라마 촬영을 시작하고, 8월에는 '진짜 사나이'를 하면서 입대를 했다"며 "벌어진 뼈가 붙을 새도 없었다"고 떠올렸다.
그는 "모유 수유를 하면 밤에 잠을 못 잔다. 외출하더라고 미리 유축은 필수다. 출산 전에는 내가 쉬고 싶을 때 쉴 수 있었지만, 육아는 '컷'이 없다"면서 "또 호르몬 변화 때문인지 출산 후 공포심을 느꼈다. 출산 후 가만히 있으면 모성애가 생길 줄 알았는데 아니었다. '내가 아이를 사랑하지 않나'면서 모성애가 없는 것 같아서 죄책감이 몰려들었다"고 털어놨다.
김현숙은 "괴롭고 힘든 마음에 강박을 누르려고 하다 보니까, 어느 날 아이를 보고 있는데 순간 별의 별 생각이 다 들더라. 6층에 살았는데 '6층에서 아이랑 같이 뛰어내리면 어떡하지?'라는 생각이 들어 겁이 났다"고 털어놨다.
이어 그는 "어느 날은 기차가 들어오는데 '내가 기찻길에 뛰어들면 어떡하지?'라는 생각이 들었다"면서 "나도 모르게 자꾸 부정적인 생각이 들었다. 근데 견뎌야 하지 않나. 자꾸 내가 누르려고 하니까 힘들더라"며 힘들었던 지난 시간을 떠올렸다.
