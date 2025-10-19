김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각" ('동치미')

기사입력 2025-10-19 07:25


김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김현숙이 심각했던 산후우울증에 대해 털어놨다.

18일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '결혼, 안하면 외롭고 하면 괴롭다'는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 김현숙은 "내가 달리는 기차에 뛰어들면 어떡하지?"라고 말해 걱정을 자아냈다.

그는 "결혼 후 가장이고 경제적인 부분을 책임을 지다 보니까 상황상 오래 쉴 수 없었다"면서 "드라마 '막돼먹은 영애씨'를 13년 동안 했다. '노처녀 아이콘'이었는데, 결혼할 때 눈치를 많이 봤다. 또 결혼하고 나서도 제작진이 1년 정도를 기다려줬다"고 말했다.

김현숙은 "오래 쉴 수 없었다. 1월 18일에 출산하고 3월 둘째 주부터 본교 강의를 시작, 일주일에 한 번씩 KTX타고 부산을 갔다. 6월부터 드라마 촬영을 시작하고, 8월에는 '진짜 사나이'를 하면서 입대를 했다"며 "벌어진 뼈가 붙을 새도 없었다"고 떠올렸다.


김현숙, 안타까운 고백 "산후우울증, '子와 뛰어내리면 어떡하지?' 생각…
김현숙은 "지금 돌이켜보면 산후우울증이었던 것 같다"면서 "아이를 낳고 뭐가 제일 힘들었냐고 질문을 받는다면 아이를 책임져야 한다는 강박이다. 일을 사랑하고 활발하게 활동했던 여자 연예인은 아이를 낳으면 상황이 달라진다. 그게 너무 숨이 막히더라"고 털어놨다.

그는 "모유 수유를 하면 밤에 잠을 못 잔다. 외출하더라고 미리 유축은 필수다. 출산 전에는 내가 쉬고 싶을 때 쉴 수 있었지만, 육아는 '컷'이 없다"면서 "또 호르몬 변화 때문인지 출산 후 공포심을 느꼈다. 출산 후 가만히 있으면 모성애가 생길 줄 알았는데 아니었다. '내가 아이를 사랑하지 않나'면서 모성애가 없는 것 같아서 죄책감이 몰려들었다"고 털어놨다.

김현숙은 "괴롭고 힘든 마음에 강박을 누르려고 하다 보니까, 어느 날 아이를 보고 있는데 순간 별의 별 생각이 다 들더라. 6층에 살았는데 '6층에서 아이랑 같이 뛰어내리면 어떡하지?'라는 생각이 들어 겁이 났다"고 털어놨다.


이어 그는 "어느 날은 기차가 들어오는데 '내가 기찻길에 뛰어들면 어떡하지?'라는 생각이 들었다"면서 "나도 모르게 자꾸 부정적인 생각이 들었다. 근데 견뎌야 하지 않나. 자꾸 내가 누르려고 하니까 힘들더라"며 힘들었던 지난 시간을 떠올렸다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

2.

유재석, 데뷔 후 34년간 쉼없이 달린 이유 "두 달 쉬면 사라질 것" ('놀뭐')

3.

김구라, 금테크 대박 났다…“♥아내 덕에 1억→3억 4천만원 올라”

4.

광희, '악플=유재석 탓?' 분노..."냉정한 태도에 말할 시간 없어" ('놀뭐')

5.

이요원 '살림남2' 새 MC 출격 "딸 은지원 팬, 난 임영웅 팬"

연예 많이본뉴스
1.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

2.

유재석, 데뷔 후 34년간 쉼없이 달린 이유 "두 달 쉬면 사라질 것" ('놀뭐')

3.

김구라, 금테크 대박 났다…“♥아내 덕에 1억→3억 4천만원 올라”

4.

광희, '악플=유재석 탓?' 분노..."냉정한 태도에 말할 시간 없어" ('놀뭐')

5.

이요원 '살림남2' 새 MC 출격 "딸 은지원 팬, 난 임영웅 팬"

스포츠 많이본뉴스
1.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

2.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

3.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

4.

이기고도 웃지 못했다...김경문 감독, 마무리 교체 결단 내리나 "김서현 살릴 길 모색하겠다" [PO1 현장]

5.

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.