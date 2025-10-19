짝사랑 타렁하더니 이번엔 미스코리아..김다미·신예은 '백번의 추억' 종영…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '백번의 추억'이 김다미와 신예은의 짝사랑 타령 뒤에 미스커리아 대전으로 최종회를 맞이한다.
영례와 종희는 오랜만에 서울지역 예선 등록 현장에서 마주쳤다. 영례는 예상치 못한 친구의 등장에 놀랐고, 무엇보다 재필과 사귀게 된 사실을 말하지 못한 게 맘에 걸렸다. 하지만 종희는 이미 눈치 챘다는 듯, 축하를 건네며 웃어넘겼다. 대학 진학의 꿈이 영례의 출전 이유라는 것도 납득했다. 하지만 최선을 다해 페어플레이하자면서도, "이번엔 절대 만만치 않을 것"이라는 종희의 눈빛엔 영례를 넘어서고 싶은 의지가 서렸다.
나란히 서울 후보로 본선에 진출, 합숙에 들어간 영례와 종희는 운명처럼 또다시 같은 방을 배정받았다. 하지만 청아운수 기숙사 3번방 시절과는 달리, 이제 두 사람 사이엔 보이지 않는 미묘한 감정이 뒤섞였다. 우정상 가산점을 목표로 반장까지 자청하는 등 적극적인 종희는 완벽한 안무 숙지와 태도로 주목받았고, 영례는 몸치라는 콤플렉스를 극복하기 위해 밤늦게까지 홀로 연습을 이어갔다.
이 최악의 순간을 영례가 목격했다. 앞서 합숙소 앞에서 달콤하고 행복한 시간을 보내는 영례와 재필을 본 종희는 친구와의 너무나도 비교되는 삶에 모멸감과 수치심이 극에 달했다. 게다가 영례가 왜 서종희답지 않게 비굴하게 사냐며 흔들자, 결국 7년간 눌러왔던 감정을 터트렸다. 가장 행복한 시간을 보냈던 청아운수를 떠나야 했던 이유, 마음에도 없는 얘기하면서 좋아하는 재필에게 이별을 고해야 했던 이유 모두가 영례에게 비수를 꽂았다. 질투, 원망, 외로움이 한꺼번에 폭발하며 종희는 결국 주저 앉아 눈물을 쏟았다. 비로소 종희의 희생을 깨달은 영례 역시 미안함과 슬픔에 무너졌다.
폭풍 같은 밤이 지나고 미스코리아 전야제 날, 피할 수 없는 경쟁 무대에 오른 영례와 종희는 각자 최선을 다했다. 그렇게 무사히 마치는가 싶었는데, 퇴장하던 종희의 시선이 객석 한가운데 멈췄다. 그곳에는 7년 전 자신의 과거를 쥐고 있는 상식이 있었다. 마치 저승사자처럼 자신을 노려보는 눈빛에 종희는 그 자리에서 얼어붙었다.
최종회까지 단 1회만을 남기고 있는 '백번의 추억'은 그동안 7년 후 재회한 두 친구의 이야기 속에 짝사랑 서사를 집어넣으며 시청자들 사이에서 호불호를 갈리게 만들었다. 두 친구가 남자들 사이에 두고 신경전을 벌이는 모습이 길게 그려지면서 "일차원적이다, 우정극 맞느냐"는 지적을 받은 것. 이에 이어 이번에는 미스코리아 대결로 맞붙은 두 사람의 모습을 그리면서 초반 시청자들이 기대했던 극의 모습과는 한참 멀어져 과연 어떤 마무리를 맞을지 관심이 집중된다.
'백번의 추억' 최종회는 19일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.
