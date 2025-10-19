"우주 선물해 줘 고마워"…손민수, '쌍둥이 출산'♥임라라 향한 진심 고백[SC이슈]

기사입력 2025-10-19 10:40


"우주 선물해 줘 고마워"…손민수, '쌍둥이 출산'♥임라라 향한 진심 고…
사진 출처=손민수 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 손민수가 갓 태어난 쌍둥이 자녀의 모습을 공개했다.

손민수는 18일 자신의 개인 계정에 "세상에 첫발을 내디딘 라키뚜키, 환영해! 여러분의 걱정과 응원, 기도 덕분에 3.24kg / 2.77kg 두 쌍의 작은 발이 세상에 첫발을 내디뎠습니다. 남편에서 아빠라니, 아직은 어색하지만 이제는 두 아이의 세상을 지켜줄 사람으로 열심히 살아볼게요 지켜봐 주시고 응원해 주세요"라고 인사를 전했다.


"우주 선물해 줘 고마워"…손민수, '쌍둥이 출산'♥임라라 향한 진심 고…
사진 출처=손민수 개인 계정
이어 그는 "그리고 컨디션이 좋지 않아 몇 주 일찍 출산할 수도 있었지만, '한번 해볼게'라며 끝까지 아가들을 품어준 라라. 나에게 가족을, 아니 우주를 선물해 줘서 고마워. 진심으로 사랑하고, 존경해. 그리고 내일! 6kg 넘는 쌍둥이 두 명을 품느라 고생한 라라의 출산 전 영상이 공개됩니다! 많은 관심 부탁드려요"라고 당부했다.


"우주 선물해 줘 고마워"…손민수, '쌍둥이 출산'♥임라라 향한 진심 고…
사진 출처=임라라 개인 계정
앞서 지난 16일 임라라는 "수혈하고 이제 살아났어요. 걱정해 주신 분들 감사합니다. 제왕 진짜 후불제 제대로"라며 쌍둥이 출산 후 회복 중인 근황을 전한 바 있다.

한편 손민수와 임라라는 구독자 수 259만 명을 보유 중인 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영 중이다. 두 사람은 10년 열애 끝에 2023년 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 쌍둥이 임신에 성공했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

신주아, 168cm인데 뼈말라 '39.8kg' 인증...심각한 저체중 우려 "인생 최저"

2.

이주안, 母에 간 80% 이식 복부 흉터 "엄마 몸서 나온 것, 되돌려 드렸다"(전참시)

3.

'54세 미혼' 황석정, 안타까운 연애사 "전 남친, 연애 중 몰래 결혼" ('동치미')

4.

‘10월 결혼’ 은지원, ♥스타일리스트와 벌써 2세 소식? 의미심장 발언 ‘깜짝’

5.

[SC이슈] '유방암 술파티' 논란의 W코리아, 기부금 해명하더니 재차 사과 "면밀히 재점검"

