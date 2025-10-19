이광수·김우빈·도경수, 돈 문제로 에그이즈커밍과 갈등.."드리겠다"에 심…

|
|
[스포츠조선 문지연 기자] 이광수, 김우빈, 도경수가 본사와 갈등을 겪었다.
먼저 출국 한 달 전, KKPP 푸드 임직원들을 위한 해외 문화 탐방단 발대식에서는 출정 소감과 해외 탐방 규칙 등이 공개됐다. 이 자리에서 '콩콩팥팥', '콩콩밥밥'으로 고생했던 날들을 떠올리며 탐방 기회를 준 본사에게 감사함을 전한 이광수는 "이번 기회로 견문을 넓히고 또 다음 시즌이 있으니까 그 시즌을 위해 멈추지 않고 달리겠다"고 박력 있게 출정 소감을 말해 대표이사의 클래스를 보여줬다.
임직원들은 규칙을 낭독하며 항공권, 숙소, 목적지 등 여행 계획을 수립하고 예약과 결제까지 직접 해야 한다는 사실과 직책에 따라 여비가 차등 지급됨을 알게 됐다. 특히 대표이사 이광수의 여비 총액이 감사 김우빈, 본부장 도경수보다 6백만 원이나 많은 상황. 이에 반발하는 도경수와 자신의 여비를 지키려는 이광수의 대립이 폭소를 안겼다.
대망의 출국 당일에는 김우빈이 시청자들에 대한 예의를 지키기 위해 시상식 버금가는 슈트를 착용하고 나타나 이광수와 도경수를 당황하게 만들었다. 출국 후 멕시코 시티에서도 찐친들의 티격태격 케미스트리는 계속된 가운데 4분 거리를 걸어가 지하철을 타고 환승하자는 김우빈, 도경수와 14분을 걸어가서 환승 없이 지하철을 한 번만 타자는 이광수의 의견이 충돌해 눈길을 끌었다.
결국 이광수의 말을 따른 도경수는 이광수의 의견을 수용한 이유에 대해 "좀 불쌍해 보였다"며 김우빈과 같이 한 번씩은 받아줘야 한다는 입장을 전했다. 더불어 도경수가 해줄 건 해주고 아닌 건 자른다는 나름의 기준을 밝힌 와중에 길에서 팬케이크를 발견한 듯 이광수가 "팬케이크다!"라고 외쳤으나 도경수와 김우빈 모두 못 들은 척 가던 길을 가 맏형의 머리 꼭대기에 앉아 있는 밀당 고수 동생들의 모습이 재미를 선사했다.
뿐만 아니라 본사 재무 담당 직원과 탐방단의 은근한 신경전도 펼쳐졌다. 여비를 받은 김우빈의 통장에 이자 1만 원이 붙자 이자도 회삿돈이라는 본사 직원과 이를 뺏길 수 없는 탐방단의 대치가 벌어진 것. 본사 직원이 "드리겠다"고 선심 쓰는 듯한 태도를 취하자 탐방단은 불편한 심기를 표출해 첫날부터 팽팽한 양사의 모습이 앞으로도 만만치 않을 재정 줄다리기를 예감케 했다.
이처럼 '콩콩팡팡'은 농촌과 구내식당에서 벗어나 멕시코로 견문을 넓히러 떠난 이광수, 김우빈, 도경수의 새로운 이야기로 흥미를 돋웠다. 찐친들의 유쾌한 케미스트리와 무해한 웃음으로 사랑받았던 '콩콩팥팥' 시리즈 특유의 매력을 유지하면서도 낯선 땅을 여행하는 설렘과 즐거움으로 신선함을 더했다.
tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'은 매주 금요일 오후 8시 40분에 방송된다.
