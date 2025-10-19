"형부 집에는 언니 초상화로 가득"…서희제, 골든벨 수상後 전한 구준엽 근황에 대만 큰 울림[SC이슈]

[스포츠조선 고재완 기자] "형부는 여전히 언니 곁에 있어."

고 서희원의 동생 서희제가 형수 구준엽을 안타까워했다.

대만 국민 예능인 서희제가 8개월 만에 공식석상에 모습을 드러내며 구준엽에 대한 이야기를 전했다. 그의 근황이 공개되자 현지에서는 "아직도 매일 아내를 그리며 살고 있는 남자"라며 깊은 울림을 전하고 있다.

지난 17일 대만 타이베이에서 열린 제60회 골든벨 시상식(Golden Bell Awards)에서 서희제는 예능 프로그램 진행자상을 수상하며 무대에 올랐다. 그는 눈물을 흘리며 수상 소감을 전하던 중, 언니를 대신해 형부 구준엽을 언급했다.

"형부는 저와 언니를 늘 지지해줬다. 내일은 가족이 함께 모여 축하 만찬을 즐길 예정이다. 저는 형부를 정말 사랑한다."

서희제는 언니의 목걸이를 가리키며 "언니의 일부가 여기에 있다. 보고 싶을 땐 꼭 품에 안는 기분"이라고 말해 객석의 눈시울을 붉혔다. 서희제는 "형부는 매일 언니가 묻힌 진바오산 묘에 들러 밥을 먹는다. 또 매일 언니의 초상화를 그리고 있다. 지금 형부의 집은 언니의 초상화로 가득하다. 언젠가 전시회를 열 수도 있을 정도다"라며 구준엽의 근황을 전했다.


대만 매체 ET투데이는 "구준엽이 사별 후 8개월이 지난 지금까지도 '하루도 거르지 않고 묘를 찾는다'"며 "그의 일상은 사랑하는 이를 떠나보낸 뒤에도 변하지 않았다"고 보도했다. 그는 현재 대만에 머물며 아내의 유품을 정리하고, 그녀가 생전에 사용하던 스튜디오 공간을 그대로 보존하고 있는 것으로 전해졌다.

서희의 이날 등장과 발언은, 고 서희원의 부재가 여전히 가족 모두에게 큰 상실로 남아 있음을 보여줬다. 서희제는 "엄마가 내게 '네가 내 마음의 구멍을 메워줬다'고 메시지를 보냈다"며 "이 상을 가족에게 바친다"고 말했지만, 언니 이야기가 나오자 끝내 눈물을 멈추지 못했다.


대만 현지 팬들은 "서희제의 모습이 언니를 닮아 있었다", "자매의 유대와 구준엽의 헌신이 가슴을 울린다"는 반응을 보였다.

한편 구준엽은 지난 2022년, 20년 만에 재회한 서희원과 결혼하며 대만에서 함께 생활을 시작했다. 하지만 그녀는 올해 2월, 일본 여행 중 독감에 걸린 뒤 폐렴 합병증으로 세상을 떠났다.향년 48세. 이후 구준엽은 매일같이 아내의 묘를 찾아 밥을 먹고, 함께 사진을 찍으며 대화를 나누는 모습이 현지 언론에 포착됐다. 또 그는 SNS 활동을 거의 중단한 채, 고인의 생전 모습을 그린 그림을 꾸준히 남기고 있는 것으로 알려졌다.

현지 매체 애플데일리는 "그의 집 벽면에는 서희원의 초상화가 빼곡히 걸려 있으며, 그는 여전히 '아내와 함께 사는 사람'처럼 지내고 있다"고 보도했다.
고재완 기자

