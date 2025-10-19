윤제균 감독 '국제시장' 속편, 제목변경NO 진짜 이유…"글로벌하게 바꾸…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 윤제균 감독이 '국제시장2'에 대한 기대를 높였다.
윤 감독은 "영화 제목을 글로벌하게 바꾸라는 이야기가 많았지만 나에게 국제시장은 고향 그 자체"라며 부산 골목의 냄새와 사람들 사이의 온기를 고스란히 담은 국제시장이라는 제목을 고수했던 이유를 밝혔다.
이어 윤 감독은 현재 준비 중인 차기작 '국제시장2'에 대한 힌트도 남겼다. "시나리오 단계에서 일반인 모니터링 점수가 1편보다 더 좋게 나왔다"라고 전해 기대감을 높인 것.
1편의 황정민에 이어 배우 이성민, 강하늘이 아버지와 아들로 캐스팅 돼 세대의 이야기를 다룰 '국제시장2'는 어떤 영화인지 궁금증이 치솟는다.
한편, 윤제균 감독의 뜻밖의 유머 감각도 빛을 발했다. 윤 감독은 평소 그의 작품을 날카롭게 비평해 온 '거의없다'가 쑥스러워하자 영화 '범죄와의 전쟁' 속 김판호(조진웅 분)의 명대사 "압니다~ 압니다~"를 성대모사해 현장을 초토화시켰다.
방송 말미 윤 감독은 "이렇게 정신없지만 진정성 있는 인터뷰는 처음이다. 오늘은 오래 기억에 남을 것"이라고 해 진정성과 유머까지 다잡을 오늘 방송에 관심이 집중되고 있다.
