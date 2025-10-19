'새엄마'전여빈vs'의붓딸'장윤주…가성그룹 두고 살벌한 신경전('착한여자 부세미')

기사입력 2025-10-19 11:11


'새엄마'전여빈vs'의붓딸'장윤주…가성그룹 두고 살벌한 신경전('착한여자…
사진 제공=KT스튜디오지니

[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미' 전여빈과 장윤주가 가성그룹을 사이에 두고 목숨을 건 대결을 펼치고 있다.

지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(극본 현규리, 연출 박유영)에서 가성그룹 상속을 둘러싼 새엄마 김영란(전여빈)과 의붓딸 가선영(장윤주)의 용호상박 신경전이 시청자들의 긴장감을 고조시키고 있다. 이에 우열을 가릴 수 없는 두 사람의 상대전적을 짚어봤다.

김영란과 가선영이 처음으로 맞붙은 것은 가성그룹 회장 가성호(문성근)의 장례식 현장이었다. 가성호가 죽은 뒤 그의 유산을 모두 삼킬 생각만 하고 있던 가선영이 가성호와 혼인신고를 한 김영란의 존재를 알아채고 이를 확인하러 나타났기 때문. 김영란은 서슬 퍼런 가선영의 기세에 눌리지 않고 "내가 이제부터 너희 엄마야"라고 되받아치며 서늘한 기류를 형성했다.

분노한 가선영은 김영란을 제거하기 위해 손을 썼지만 이미 김영란은 가선영의 이러한 계획을 눈치채고 있던 상황. 가성호의 개인 변호사 이돈(서현우)의 손을 잡고 빠르게 무창마을로 숨어들면서 가선영의 추적을 따돌리는 기지를 발휘, 기선제압에 완벽하게 성공했다.

눈앞에서 김영란을 놓쳐버린 가선영은 독이 바짝 오른 채로 김영란에게 악녀 프레임을 씌워 언론 플레이를 진행하는 한편, 동생 가선우(이창민)와 김영란 추적에 박차를 가했다. 여기에 김영란을 찾지 못할 경우를 대비해 가성호의 저택에 숨겨져 있을 유언장을 조작하기 위해 측근을 시켜 저택에 잠입하는 등 악행의 끝을 보여줬다.

김영란은 지지 않고 미리 수집해놓은 가선우의 가성그룹 매각 시도 녹취 파일을 폭로하며 가씨 남매의 사이를 갈라놓았다. 가선영이 기자회견을 통해 가선우가 극단적인 선택을 시도했다며 겨우 언론의 관심을 따돌렸으나 남매 관계는 악화되고 말았다. 뿐만 아니라 김영란이 전동민(진영)의 도움을 받아 무창마을에 침입한 가선우를 완전히 따돌리면서 가씨 남매는 점점 설 자리를 잃어가고 있다.

하지만 목표를 이루기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 가선영이 이대로 물러설 리 만무할 터. 김영란의 인생 최대 적인 엄마 김소영(소희정) 앞에 가선영이 나타나면서 불안감도 증폭되기 시작했다. 김소영은 본인의 딸인 김영란을 그저 돈줄로만 여기며 모성애라고는 찾아볼 수 없는 파렴치한 행보를 지속해온 만큼 가선영과 김소영의 만남이 김영란에게 어떤 악영향을 미치게 될지 궁금해진다.

여기에 맞서는 김영란 역시 전동민이라는 든든한 지원군은 물론 능력 좋은 변호사 이돈, 그리고 무해한 무창마을 사람들 속에서 자신의 입지를 다지고 있어 한층 흥미진진한 싸움을 예감케 한다. 과연 김영란은 두 빌런 가선영, 김소영을 상대로 가성호의 유산을 지켜낼 수 있을지, 인생 리셋 프로젝트의 향방에 관심이 쏠린다.

한편
지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 매주 월, 화요일 밤 10시에 ENA에서 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

