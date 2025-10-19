'새엄마'전여빈vs'의붓딸'장윤주…가성그룹 두고 살벌한 신경전('착한여자…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미' 전여빈과 장윤주가 가성그룹을 사이에 두고 목숨을 건 대결을 펼치고 있다.
분노한 가선영은 김영란을 제거하기 위해 손을 썼지만 이미 김영란은 가선영의 이러한 계획을 눈치채고 있던 상황. 가성호의 개인 변호사 이돈(서현우)의 손을 잡고 빠르게 무창마을로 숨어들면서 가선영의 추적을 따돌리는 기지를 발휘, 기선제압에 완벽하게 성공했다.
눈앞에서 김영란을 놓쳐버린 가선영은 독이 바짝 오른 채로 김영란에게 악녀 프레임을 씌워 언론 플레이를 진행하는 한편, 동생 가선우(이창민)와 김영란 추적에 박차를 가했다. 여기에 김영란을 찾지 못할 경우를 대비해 가성호의 저택에 숨겨져 있을 유언장을 조작하기 위해 측근을 시켜 저택에 잠입하는 등 악행의 끝을 보여줬다.
하지만 목표를 이루기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 가선영이 이대로 물러설 리 만무할 터. 김영란의 인생 최대 적인 엄마 김소영(소희정) 앞에 가선영이 나타나면서 불안감도 증폭되기 시작했다. 김소영은 본인의 딸인 김영란을 그저 돈줄로만 여기며 모성애라고는 찾아볼 수 없는 파렴치한 행보를 지속해온 만큼 가선영과 김소영의 만남이 김영란에게 어떤 악영향을 미치게 될지 궁금해진다.
여기에 맞서는 김영란 역시 전동민이라는 든든한 지원군은 물론 능력 좋은 변호사 이돈, 그리고 무해한 무창마을 사람들 속에서 자신의 입지를 다지고 있어 한층 흥미진진한 싸움을 예감케 한다. 과연 김영란은 두 빌런 가선영, 김소영을 상대로 가성호의 유산을 지켜낼 수 있을지, 인생 리셋 프로젝트의 향방에 관심이 쏠린다.
한편
