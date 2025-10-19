日 레슬링 스타, 숨진 채 발견..야생곰 습격에 사망

|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 프로레슬링계의 전설적 심판 사사자키 가쓰미(60)가 곰의 습격을 받아 숨지는 사건이 발생했다.
사사자키 가쓰미는 1989년 여성 프로레슬링 심판으로 데뷔해 수십 년간 활동해 온 인물이다. 2015년에는 프로레슬링 단체 ZERO1 운영사의 부사장을, 2018년에는 드림 온 스테이지 대표를 맡았으며, 최근까지 심판 활동을 이어오며 온천에서도 일해온 것으로 알려졌다.
여성 프로레슬링 단체 '마리골드'의 오가와 로시 대표는 "사사자키 가쓰미는 조용하지만 책임감 강한 사람이었다. 그의 마지막 심판 활동은 마리골드의 링에서였다"며 "어린 두 딸을 남기고 떠난 그를 생각하면 가슴이 아프다. 일본 프로레슬링을 지탱해준 인물의 명복을 빈다"고 애도했다.
|
지난 8월에는 홋카이도에서 20대 등산객이 불곰 습격으로 숨졌고, 7월에는 신문 배달원이 곰에 물려 사망했다. 같은 달에는 이와테현에서 80대 노인이 곰의 습격으로 목숨을 잃었다.
이에 따라 일본 정부는 지난달 '도심 내 곰 사냥 시 엽총 사용을 허용'하는 야생동물 보호 관리법 개정안을 시행했다. 지방자치단체장이 필요하다고 판단할 경우, 도시 지역에서도 엽총 사용이 가능하다.