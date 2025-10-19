전소민, 하차했던 '런닝맨' 복귀..'활동 중단' 지예은 빈자리 채운다

기사입력 2025-10-19 11:50


전소민, 하차했던 '런닝맨' 복귀..'활동 중단' 지예은 빈자리 채운다

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 전소민이 최근 건강 문제로 활동을 중단한 지예은을 대신해 '런닝맨'에 복귀한다.

오늘(19일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 핏줄도 눈물도 없는 금 사냥꾼들의 싸움이 펼쳐진다.

최근 진행된 녹화는 '찾으면 임자, 골드 헌터스'로 꾸며져 숨겨진 50개의 금 코인을 찾는 만큼 상품으로 가져갈 수 있었다. 이에 금 수색에 도움이 될 힌트 상품을 걸고 미션이 진행됐는데, 여기서 양세형과 양세찬의 1대일 맞대결이 예고돼 눈길을 사로잡았다. 평소 한 몸처럼 진한 형제애를 자랑하던 두 사람이 금 코인 앞에 '형제의 난'을 일으킨 것인데 동생의 직장에 찾아와 하루 종일 동생에게 끝없는 도발을 펼친 형과 키도 덩치도 뭐 하나 밀리는 것이 없지만 기세는 밀리는 동생의 웃음기 없는 진지한 싸움에 구경꾼들조차 "오늘로 서먹해지겠는데?"라며 긴장했다. 과연 '양세브로' 형제 대결의 결말은 어떻게 될지 방송을 통해 확인할 수 있다.


전소민, 하차했던 '런닝맨' 복귀..'활동 중단' 지예은 빈자리 채운다
한편, 마지막 금 수색을 앞둔 멤버들은 빈손으로 갈 위기에 처하자 마음이 점점 급해졌다. 그러던 중, 의문의 정보원을 통해 금 코인이 왕창 숨겨진 일명 '노다지'가 따로 있었음이 밝혀졌다. 즉, 숨겨진 비밀을 찾아 이곳의 힌트를 얻은 자만이 오늘의 진정한 대도가 될 수 있었던 것인데 하나둘 금 코인의 비밀을 알아챈 멤버들은 인정사정없이 바닷가를 헤집으며 일확천금의 꿈에 다가갔다.

힌트에 눈치까지 더해 금 코인을 독식할 주인공은 누가 될지, 최고의 금 사냥꾼을 가릴 '찾으면 임자, 골드 헌터스' 레이스는 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"차 뒷좌석에서 뭐했어" 사생활 들킨 아이돌 커플, 렌트카 사장에게 협박당했다

2.

[SC이슈] '유방암 술파티' 논란의 W코리아, 기부금 해명하더니 재차 사과 "면밀히 재점검"

3.

日 레슬링 스타, 숨진 채 발견..야생곰 습격에 사망

4.

줄리엔강♥박지은, 크루즈서 600만원 금팔찌 분실..방 수색까지 '멘붕'

5.

'최동석 이혼' 박지윤, 아들 학교 상담 갔다가..'가족 편지'에 뭉클

연예 많이본뉴스
1.

"차 뒷좌석에서 뭐했어" 사생활 들킨 아이돌 커플, 렌트카 사장에게 협박당했다

2.

[SC이슈] '유방암 술파티' 논란의 W코리아, 기부금 해명하더니 재차 사과 "면밀히 재점검"

3.

日 레슬링 스타, 숨진 채 발견..야생곰 습격에 사망

4.

줄리엔강♥박지은, 크루즈서 600만원 금팔찌 분실..방 수색까지 '멘붕'

5.

'최동석 이혼' 박지윤, 아들 학교 상담 갔다가..'가족 편지'에 뭉클

스포츠 많이본뉴스
1.

"분위기 말고 배구를 하라고!" 감독 김연경의 폭풍 독설, 스스로도 놀랐다 "너무 자극적인가?" [인터뷰]

2.

'손흥민이 돕는 부앙가? 난 GOAT야' MLS 득점왕 경쟁 사실상 종료 선언...메시는 상대를 찢어, 리그 최종전 해트트릭 작렬

3.

'英 BBC도 경악' 토트넘 선견지명 초대박! 손흥민 없는 포스테코글루? 재앙이다..."EPL 역사상 최단 기간 경질 신기록"

4.

충격의 김서현 침몰, 결국 162km 마무리의 등장인가...가을야구 지배할 한화의 선택은? [PO 현장]

5.

"뛰었다가 혼났다." 출루왕 공백메우고 GG 눈앞 '신데렐라' KS에서 도루 봉인도 해제. "뭐든 다 해보려고 한다"[이천 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.