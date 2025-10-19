'한 번쯤은! 들어봐야할 천상의 목소리' 신인가수 모리안 데뷔싱글 '한 …

|
[스포츠조선 권영한 기자] 싱어송라이터 나비드가 발굴한 대형 신인 모리안(MORIAN)이 베일을 벗는다.
|
정신 없이 앞만 보고 달리다 어느날 문득 허무의 벽을 마주친 암담함. 누구나 한번쯤 느껴본 그 미묘한 감정을 마음 깊은 곳 진정한 내 안의 열망으로 풀어냈다.
|
그만큼 많은 공을 들였다. '팔방미인' 아티스트로 명성을 이어온 나비드가 심혈을 기울인 프로듀싱 속에 아름답게 탄생한 '한 번쯤은'은 일상의 권태와 상실을 정면으로 마주하며 내 안의 열정을 따라 다시 앞으로 나아가려는 의지를 노래한다. 특히 곡의 도입부를 장식하는 '라이라리'는 '달리다'라는 뜻의 인도네시아어 lari에서 착안한 표현으로 자유를 향해 비상하는 이미지와 함께 노래 전체에 힘과 생명력을 불어넣는다.
다수의 가요제에서 수상하며 꾸준하게 실력을 쌓아온 '천상의 목소리' 모리안은 데뷔 싱글을 통해 '자기 안의 목소리를 깨우는 용기'를 울림 있게 노래한다. 영혼을 깨우는 호소력 있는 보컬과 나비드의 세련되고 감각적인 프로듀싱이 어우러진 '한 번쯤은'은 깊어가는 가을 만큼 깊은 울림을 선사할 것으로 기대를 모은다. 모리안의 데뷔곡 '한 번쯤은'은 19일 오후 6시 전격 공개될 예정이다.
권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com
|