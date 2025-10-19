김다미, ♥허남준 결실 맺고 남긴 소감 "사랑이란 감정 다시 일?틸痴?(…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '백번의 추억' 김다미, 신예은, 허남준이 종영 소감을 남겼다.
"'백번의 추억'은 나에게 사랑이라는 감정을 다시 일깨워 준 작품"이라고 운을 뗀 김다미는 "드라마 제목처럼 정말 아름다웠던 청춘의 추억으로 남을 것 같다"는 애틋한 마음을 전했다. 이어 "같이 고생했던 스태프분들과 배우분들께 정말 감사드린다. 또 지금까지 '백번의 추억'을 시청해 주시고 사랑해 주신 모든 분들 정말 정말 감사드린다. 남은 한 회도 끝까지 함께해주시길 부탁드린다"라는 진심 어린 인사를 남겼다.
우정과 사랑, 상처와 욕망이 교차하는 순간과 함께 성장해온 청춘 '서종희'를 연기한 신예은은 인물의 복잡한 감정을 섬세하게 포착하며 극의 감정선을 깊게 물들였다. 순수함과 단단함, 그리고 외로움이 공존하는 캐릭터의 여정을 진정성 있게 그려내며 시청자들의 공감과 응원을 받았다.
'한재필'로 분한 허남준은 방황하는 청춘의 단상을 자연스레 풀어내며 극을 단단히 지탱했다. 무엇보다 오해가 깊었던 아버지와의 뜨거운 화해, 영례와 쌓아온 오랜 시간이 우정이 아니라 사랑이었음을 깨닫고 직진하는 등 인물의 변화를 통해 재필의 성장을 완성했다.
"올 초부터 열심히 촬영했던 '백번의 추억'이 종영하게 되다니 실감이 나지 않는다"는 소회를 먼저 털어놓은 허남준. "재필의 여린 마음과 순수함을 함께 느끼며 연기해서 그런지 더 아쉬운 마음이 크다"고 캐릭터에 대한 진한 애정을 드러냈다. 이어 "'백번의 추억'을 사랑해 주셔서 감사하다. 여러분도 항상 건강히 지내시고, 더 좋은 추억들을 쌓아가시길 바란다. 남은 한 회도 재밌게 시청해 주시면 좋겠다"는 마지막 인사를 건넸다.
'백번의 추억' 최종회는 19일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com