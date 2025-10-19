소시 태연, 20대 아니야?…애교 앞머리도 이렇게 찰떡 소화하다니[SCin스타]

기사입력 2025-10-19 16:21


소시 태연, 20대 아니야?…애교 앞머리도 이렇게 찰떡 소화하다니[SCi…
사진 출처=태연 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 소녀시대 태연이 동안 비주얼을 자랑했다.

태연은 18일 자신의 개인 계정에 보라색 하트 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 태연은 연습실에서 거울 셀카를 찍고 있다. 그물 스타일의 니트 가디건을 착용한 그는 내추럴하면서도 힙한 분위기를 자아냈다. 여기에 애교 앞머리로 포인트를 주며 상큼한 매력도 뽐냈다.

해당 게시물을 본 팬들은 "진짜 귀엽고 예뻐요", "20대인 줄 알겠어요" 등 여러 댓글을 남겼다.

한편 태연은 현재 방영 중인 JTBC 예능 프로그램 '싱어게인4'의 새로운 심사위원으로 활약을 펼치고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

2.

삼성 중대 변수 발생...'푸른 피의 에이스' 원태인, 3차전 등판 불가일 수 있다 [PO2 현장]

3.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

4.

'외국인 트리오 총출동' PO 노리는 이랜드-부산, 승점 6 짜리 '빅뱅'[현장 라인업]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.