소유, D 항공사 공개 저격 "15시간 동안 아무것도 못 먹어, 인종차별 상처"[전문]

기사입력 2025-10-19 17:57


[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 시스타 출신 소유가 미국의 한 항공사 직원에게 인종차별을 당했다고 주장했다.

소유는 19일 자신의 개인 계정에 "뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐다"며 "너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다"고 적었다.

이어 "'내가 문제라면 내리겠다'는 말까지 해야 했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 '이게 인종 차별일까'라는 생각이 들었다"면서 "15시간 넘는 비행동안 아무 것도 먹지 못했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다. 아무도 인종 때문에 의심 받거나 모욕 당하지 않기를 바란다"고 주장했다.

소유의 폭로가 전해지자 팬들 역시 "용기 있는 고백", "부당한 대우에 분노한다" 등의 반응과 함께 응원의 목소리를 보내고 있다.

한편, 소유는 지난 7월 디지털 싱글 'PDA'를 발매했다.

다음은 소유 SNS 글 전문


