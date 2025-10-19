김나영♥마이큐 결혼식 비하인드..시父 축사에 눈물 "속마음 안 드러내려 노력"

기사입력 2025-10-19 20:47


김나영♥마이큐 결혼식 비하인드..시父 축사에 눈물 "속마음 안 드러내려 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 김나영과 마이큐의 결혼식 현장이 공개됐다.

19일 '김나영의 노필터티비'에는 '나영 & 마이큐 가족이 되었습니다♥' 영상이 게재됐다.

영상에는 지난 3일 진행된 김나영과 마이큐의 결혼식 비하인드가 담겼다. 야외 결혼식을 앞두고 흐린 날씨에 비 걱정을 하던 김나영은 결혼식 직전 비가 멈추자 "특수효과를 했다"며 너스레를 떨었다. 그러면서 "나 왜 이렇게 안 떨리지? 진짜다. 눈물이 없다. 어떡하지. 눈물이 있어야 되지 않냐. 나 진짜 눈물이 안 난다. 그냥 기쁘다"며 덤덤한 모습을 보였다.

잠시 후 결혼식이 시작됐고, 마이큐는 신우와 이준이 두 아들의 손을 꼭 잡고 신랑 입장했다. 이어 신부 김나영이 입장했고, 네 식구는 따뜻한 포옹을 나눴다.

목사님 말씀이 끝난 후 마이큐와 김나영은 서로를 생각하며 쓴 편지를 낭독했다. 마이큐는 "홀로 광야에서 허우적대던 나에게 나영의 존재는 만약 이 광야가 끝나지 않더라도, 그 어떤 어려움이 내 앞에 있더라도 견딜 수 있는 용기와 힘을 줬다"며 "나는 견고히 호흡을 다듬고 한 손에는 나영, 또 다른 손에는 신우, 등 뒤에는 이준이를 업고 다시 감사와 사랑으로 무장하여 천천히 뛰기 시작했다. 그렇게 나의 시간이 아닌 우리들의 시간이 시작됐다"고 전해 뭉클함을 자아냈다. 그러면서 "나영, 신우, 이준을 이 세상 끝나는 날까지 함께할 것을 약속한다"고 덧붙였다.

김나영은 "마이큐가 나와 아이들에게 보여준 사랑은 정말 거룩했다. 지금 아이들이 나보다 마이큐를 더 먼저 찾고 더 좋다고 말하는 걸 보면 마이큐가 지난 시간 우리에게 쏟은 사랑이 얼마나 위대했는지 알 수 있다. 나라면 그렇게 못 했다"며 "나는 너무 두려움이 많아서 삶은 언제나 내게 너무 무거웠는데 이제 마이큐와 함께니까 두렵기보다는 신이 난다"며 네 식구가 함께할 앞날에 설렘을 드러냈다.


김나영♥마이큐 결혼식 비하인드..시父 축사에 눈물 "속마음 안 드러내려 …
2부에서는 김나영 시아버지의 축사가 감동을 안겼다. 시아버지는 "아들이 결혼날짜 확정했다고 했을 때 겉으로는 내 속에 움직이는 속마음을 안 드러내려고 노력 많이 했다. 뛰는 기쁨을 감출 수 없었다"며 울먹였다.

이어 "나영이가 처음 우리 집에 인사하러 온 날이 있었다. 지금도 그날의 모습이 생생한데 눈과 마음을 어디에다 둘지 몰라서 주변을 맴도는 모습이 조금은 안쓰러웠다"며 "그래서 내가 '괜찮다'고 그랬다. 그날 나영이의 눈에는 벌써 눈물이 많이 고였다. 근데 그 고인 눈물이 내게 모든 것을 얘기해 줬다. 사랑스러웠다. 많이 사랑해 주고 축복해달라"며 눈물을 글썽이는 김나영과 마이큐를 따뜻하게 포옹해 감동을 자아냈다.

한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 지난 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

3.

박유천, 또 법정으로…'5억 배상'에도 불복, 여전히 억울했나[SC이슈]

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

3.

박유천, 또 법정으로…'5억 배상'에도 불복, 여전히 억울했나[SC이슈]

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

2.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

3.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

4.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

5.

플레이오프에 경험 쌓기? 한화, 7회부터 '황영묵 이도윤 권광민 허인서' 등 대거 투입 → 유의미한 추가전력 확보했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.