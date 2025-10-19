김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종…

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김종국이 추석에 미국 LA를 찾아 손흥민을 응원했다.

19일 유튜브 채널 '짐종국'에는 "사과할게 흥민아.. 스피드는 발에서 나오는 거였어…(Feat. 손흥민, LAFC)"라는 영상이 올라왔다.


영상에서 김종국은 "오늘 '런닝맨' 촬영을 마치고 밤 비행기를 타고 베가스로 간다. 공항 근처에서 운동 한 뒤 LA로 간다"고 전했다.

이어 "베가스에서 며칠 쉬고 LA 가서 요즘 미친 활약을 하고 있는 우리 흥민이. 흥민이 영국 있을 때는 경기를 못 갔는데, LAFC로 이적해서 이번엔 가야 한다"고 덧붙였다.

김종국은 "흥민이에게 별도 연락은 안 했다. 관중으로 간다"며 "LA는 제가 자주 가고 좋아하는 곳이기 때문에, 한국 팬들과 함께 흥민이 경기를 응원해보겠다"고 밝혔다.

미국에 도착한 김종국은 라스베가스에서 '어웨이크닝' 공연을 관람하고, 호텔 수영장과 영화 관람 등 여유 있는 일정을 소화한 뒤 LA로 이동했다. 그는 "영국에 있을 때 흥민이 경기를 보러 못 갔는데, 다행히 이번에는 LA에서 주말 경기를 한다고 해서 좋은 기회가 됐다"며 웃음을 지었다.


현장에 도착한 김종국은 한국팬들에게 사인을 해주고 경기장을 가득 메운 응원단 속에서 열정적으로 응원했다.

경기 종료 후 그는 손흥민에게 다가가 "흥민아"라고 인사하며 악수를 청했고, 손흥민은 놀란 표정으로 그를 안으며 "한국 언제 가시냐? 여기 쉬러 오신 거냐"라고 물었다. 김종국은 "이번 주말에 간다"고 답했고, 손흥민은 "왜 연락 안 했냐"고 묻자 그는 "일부러 안 했다"라며 훈훈한 모습을 보였다.


앞서 7일(한국시간) LA FC 공식 SNS 계정에는 "at the place to be"라는 글과 함께 김종국의 계정을 태그한 게시물이 올라왔다.

공개된 사진과 영상은 6일 오전(한국시간) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 LA FC와 애틀랜타 유나이티드의 경기 현장을 담은 것으로, 김종국은 이날 직접 경기장을 찾아 손흥민의 소속팀 LA FC를 응원했다.

이날 LA FC는 1-0으로 승리했으며, 김종국은 경기 종료 후 환호하며 기쁨을 나누는 장면이 영상에 담겼다.

하지만 이번 방문에서 김종국의 아내는 포착되지 않아 궁금증을 더했다. 중계 카메라는 물론, LA FC 공식 계정, 이번에 공개된 김종국 유튜브에 올라온 영상과 사진 어디에도 아내의 모습은 등장하지 않았다.

팬들은 "신혼인데 아내는 어디에 있냐", "종국이 형님이 여기서 응원하다니 대단하다" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 김종국은 지난달 5일 서울 모처에서 비연예인 여성과 결혼했다. 결혼식은 양가 가족과 친인척 등 100명 미만이 참석한 가운데 비공개로 치러졌다. 김종국은 결혼식 당일까지 장소를 비공개로 유지했고, 하객들에게도 결혼식 전날 장소를 알린 것으로 알려졌다.

