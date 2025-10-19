로비 의혹 휩싸인 지석진 “롱런 비결=사과 박스”[SC리뷰]

로비 의혹 휩싸인 지석진 “롱런 비결=사과 박스”[SC리뷰]

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 지석진이 '로비 의혹'에 휘말렸다. 정체는 다름 아닌 추석 선물이었다.

지난 19일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 '찾으면 임자, 골드 헌터스' 레이스가 그려졌다. 이날 멤버 양세찬은 "혹시 석진이 형한테 사과 받은 분 있냐"며 "가을 개편 시기라고 제작진에게 사과 선물을 보냈다더라"고 먼저 운을 뗐다.

이에 하하와 김종국은 "형 되게 미련 없이 떠날 줄 알았다", "관리 엄청 한다"며 놀라움을 감추지 못했고, 지석진은 "롱런의 비결"이라며 너스레를 떨었다. 이어 "배워야 한다"고 덧붙이며 폭소를 자아냈다.

사과의 정체는 다름 아닌 추석 선물이었다. 지석진은 "제작진이 맛있었다고 하니 기분 좋더라"며 "사실 멤버들이 돈을 보탠 것"이라고 해명했다.

한편 SBS '런닝맨'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.
