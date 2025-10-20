"혜교언니 목소리에 울컥" 송혜교, 강민경 유튜브 또 등장..내레이션 감…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 듀오 다비치의 멤버 강민경 유튜브 채널의 내레이션으로 참여하며 깊은 우정을 드러냈다.
그가 읽은 소개글에는 "어제와 오늘이 다르지 않은 하루들 속에서 문득 내가, 어디쯤 와있는지 알 수 없을 때가 있다. 오래된 타임캡슐을 열었다. 그 안에는 아주 오래전에 내가 있었다. 낯설고도 익숙한 모습이었다. 지금의 나와 그때의 내가 손을 잡는다면 우리는 무엇이든 될 수 있지 않을까. 어쩌면, 더 나은 삶이 될 수 있찌 않을까. 그때의 내가 지금의 나를 믿었듯, 지금의 나는 그때의 나를 믿는다. 그렇게 나는 다시 한 걸음, 내디뎌 본다"라는 문장이 담겨 있어 잔잔한 감동을 자아냈다.
영상을 본 팬들은 "진짜 찐친이네", "송혜교 목소리 듣고 울컥했다", "타임캡슐이라는 앨범명과 너무 잘 어울리는 내레이션", "오프닝이 무슨 영화 오프닝인 줄 알았다", "역대급 오프닝이다" 등의 뜨거운 반응을 보였다.
한편 송혜교는 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에 출연한다. '천천히 강렬하게'에는 송혜교 외에 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연해 호흡을 맞춘다.