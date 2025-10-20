서장훈, 모친상 후 연달아 가족 떠나보냈다.."지켜보는 게 더 힘들어"

조윤선 기자
기사입력 2025-10-20 07:22
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격
김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감
김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]
"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판
윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')
응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"
최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]
'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달
폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]
박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]