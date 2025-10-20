서장훈, 모친상 후 연달아 가족 떠나보냈다.."지켜보는 게 더 힘들어"

기사입력 2025-10-20 07:22


[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 잇따른 이별의 아픔을 떠올리며 먹먹한 마음을 전했다.

19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 서로의 유일한 가족이었던 배정남과 반려견 벨의 마지막 이야기가 공개됐다.

이날 배정남은 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠난 반려견 벨과 작별 인사를 나눴다. 화장 전 벨을 하염없이 쓰다듬던 그는 "아빠 잘 지내고 있을게. 잘 살게. 고마워. 사랑해. 아프지 말고 푹 쉬어"라며 "나한테 와줘서 고마워. 아빠가 많이 사랑한다"며 눈물을 쏟았다.

이후 참관실로 향한 배정남은 화구의 문이 닫히자 "우리 애 뜨거워서 어떡하냐", "혼자 무서울 건데"라며 오열했다. 화장이 끝난 뒤 유골함에 담겨 돌아온 벨을 본 그는 "왜 이렇게 작아졌냐"며 울먹였다.


이를 지켜보던 신동엽은 "장훈이도 사실 작년에 어머님 보내드리고 할머니 보내드리고 반려견까지 떠나보냈다. 그래서 장훈이도 아마 생각이 많이 날 거다"라고 안타까움을 드러냈다.

이에 서장훈은 "영상에서 봤던 과정을 똑같이 지내고 왔다. 우리 집에 있던 아이는 워낙 노견이었다. 마지막에 몸이 안 좋은 모습을 많이 봤는데 그걸 보고 있는 게 더 힘들다"며 "떠난 다음에 느낀 감정은 덜 아프니까 아이한테는 이게 더 나을 수도 있겠다는 생각이 들 정도로 2~3년 고생했다"고 털어놨다.

