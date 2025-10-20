[인터뷰①] 신예은 “허남준·박서함, 너무 순수해 놀라… 난 복이 많은 …

|
|
|
|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신예은이 함께 호흡을 맞춘 배우 박서함과 허남준을 향한 각별한 애정을 드러냈다.
이어 "남준 선배는 정말 조심스럽고 따뜻한 사람이다. 예능 나와서 요리 좋아하고 가정 꾸리는 게 꿈이라고 하던데, 사랑이 가득한 멋진 남자였다. '오 재필이랑 찰떡이다' 싶었고 왜 캐스팅됐는지 알겠더라. 내가 복이 많은 것 같다"며 미소 지었다.
디즈니+ '탁류'에서 함께한 박서함에 대해서는 "같은 회사지만 작품 전까지는 친하게 지낸 적이 없었다. 정말 순수하다. 내가 연기를 처음 시작했을 때의 마음을 그대로 가진 사람 같았다"고 말했다. 이어 "얼마나 잘하고 싶었으면 GV에서 제 옆에 앉았을 때 심장 뛰는 소리가 들릴 정도였다. 주변에서도 그가 얼마나 긴장했는지 이야기하더라. 그게 부담이 될 수도 있는데, 다 받아들이고 모니터링하며 진지하게 임하는 모습이 대단했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.
한편 19일 종영한 JTBC 금토드라마 '백번의 추억'은 1980년대 100번 버스 안내양 영례(김다미)와 종희(신예은)의 빛나는 우정, 그리고 두 사람의 첫사랑 재필(허남준)을 둘러싼 청춘 멜로다. 지난 17일 공개된 디즈니+ '탁류'는 조선 말기 경강을 배경으로 혼탁한 세상 속 각기 다른 꿈을 향해 나아가는 이들의 운명 개척기를 그린 액션 활극으로 신예은은 '탁류'에서 최은 역을 맡아 진한 감정을 담아냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com