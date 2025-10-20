[인터뷰②] ‘백번의 추억’ 신예은 “김다미와 성향 비슷…눈빛 덕에 몰입…

|
|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신예은이 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)에서 김다미와 함께한 특별한 호흡을 전했다.
신예은은 "다미 언니와 함께하면서 우정이라는 감정이 얼마나 따뜻할 수 있는지 다시 느꼈다"고 말했다. 이어 "언니와 같이 있으면 그냥 쉬고 싶고, 안락하게 낮잠을 자고 싶을 만큼 편안하다. 저를 바라볼 때 무언가를 판단하거나 계산하는 시선이 아니라, 있는 그대로 받아들이는 시선이어서 마음이 열렸다"고 고백했다. 이어 "언니의 눈을 보고 있으면 진짜 영례 같다는 생각이 들었다. 언니 눈빛 덕분에 제가 종희로 몰입할 수 있었다"고 덧붙였다.
두 사람은 특별한 이벤트 없이도 자연스럽게 가까워졌다고. 신예은은 "다미 언니와 저는 성향이 비슷한 편이다. 혼자 있는 걸 좋아하고 말이 많아 보이지만 실제로는 조용한 스타일이다. 수다로 가까워진 게 아니라, 결이 비슷한 사람이라는 걸 느끼면서 점점 끈끈해졌다. 말하지 않아도 눈만 봐도 서로의 감정을 알 수 있었다"고 말했다.
한편 '백번의 추억'은 첫 회 3.3%로 시작해 꾸준한 상승세를 보이며 19일 최종회에서는 8.1% 시청률로 종영했다.
