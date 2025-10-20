[SC인터뷰]‘백번의 추억’ 신예은 “김다미 눈빛 잊지 못해…우정의 소중…

|
|
[스포츠조선 조민정 기자] 1980년대 서울을 배경으로 청춘의 우정과 애틋한 첫사랑을 그려낸 JTBC 토일드라마 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)에서 안내양 서종희 역으로 깊은 인상을 남긴 배우 신예은이 "우정과 선택, 삶의 태도에 대해 많이 배웠다"는 소감을 전하며 작품에 대한 진심 어린 애정을 전했다.
신예은은 인터뷰 자리에서 "벌써 종영이라니 시간이 너무 빨리 지나갔다. 디즈니+ '탁류와' 거의 동시에 공개가 되다 보니 이번 종영은 더욱 특별하게 다가왔다. 작품을 통해 놓친 건 없었는지 고민도 해보고 안에서 배운 것들을 곱씹는 시간이었다"고 털어놨다.
이번 작품을 통해 얻은 가장 큰 배움에 대해 묻자 그는 "연기적인 성장을 많이 느꼈다. 상대 배우들과 삶에 대한 이야기를 많이 나누며 생각의 폭이 넓어졌다"고 답했다. 그는 "저는 늘 직진만 해왔던 사람인데 어떤 사람은 완만하게, 어떤 사람은 잠시 멈추기도 하며 살아간다는 이야기를 들으며 스스로를 돌아보는 계기가 됐다"고 말했다.
워맨스를 대룬 작품인 만큼 신예은은 김다미와의 호흡을 강조했다. "다미 언니와 제가 성향이 비슷하더라. 혼자 있는 걸 좋아하고 말이 많은 편도 아니다. 수다로 가까워진 게 아니라 결이 비슷한 사람이라는 걸 느끼며 점점 끈끈해졌다. 언니 눈을 보고 있으면 언니가 영례 그 자체였다. '종희야'라고 다정하게 불러준 순간 눈물이 왈칵 쏟아진 적도 있었다. 언니가 있기에 종희가 완성될 수 있었다"고 했다. 이어 "영례는 종희에게 하나뿐인 사람이자 처음 겪는 행복이었다. 종희가 사랑받기 위해 자기 자신을 숨겨야 했던 삶이었다면 영례는 언제든 마음을 여는 사람이다. 그런 영례에게 종희는 자연스럽게 마음을 내어주게 됐을 것"이라고 말했다.
이어 우정과 사랑 중 무엇을 택할 것 는 질문에는 "재필을 뜨겁게 사랑했지만 둘 중 하나를 고르라면 영례일 것 같다. 예전에도 이런 질문에 대한 고민을 했었는데 이번 작품을 만나기 전에는 무조건 사랑이었다. 그런데 '백번의 추억'을 하면서 조금 더 우정에 대해 고민을 하는 계기가 됐다"고 답했다.
함께 호흡한 배우들에 대한 애정도 가득했다. 허남준에 대해서는 "학교 직속 선배라 처음엔 어렵게 느꼈다. '유어 아너'에서 무섭게 나와서 긴장도 많이 했는데 실제로 만나니 순수한 청년이더라. 밥만 묵묵히 먹는 모습에 웃음이 나왔다. 따뜻하고 조심스러운 사람이라 재필이라는 캐릭터와 잘 어울렸다"고 말했다.
'탁류'에서 호흡을 맞춘 박서함에 대해서도 언급했다. "정말 순수한 사람이다. 연기할 때 처음 느꼈던 마음을 그대로 간직하고 있는 것 같았다. GV에서 심장 소리가 들릴 정도로 떨던데 그만큼 진심으로 작품에 임했다는 걸 느꼈다"고 전했다.
화제가 되었던 부산국제영화제 레드카펫 장면에 대해서는 "사람이 많아 두통약을 먹고 구석에 있다가 나왔었다. 무대에 올라가면 설레는 마음도 있지만 실제의 저는 내향적인 사람이다. 조명 아래 있는 순간과 혼자 있는 시간이 확실히 구분된다"고 털어놨다.
연이어 두 작품을 끝낸 신예은이지만 쉬지 않는다. 2026년 공개 예정인 지니TV '존버닥터(가제)' 촬영에 돌입할 예정이기 때문. 신예은은 "사랑스럽고 일상적인 이야기라 설렌다"며 기대감을 드러냈다.
마지막으로 그는 "앞으로도 건강하게 오래도록 연기하고 싶다. 제 작품을 기다려주는 분들이 계속해서 생겨나길 바란다"고 전했다.
한편 '백번의 추억'은 첫 회 3.3%로 시작해 꾸준한 상승세를 보이며 19일 최종회에서는 8.1% 시청률로 종영했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com