안정환, 임영웅에 3:1 복수 성공…“토탈 전적 1:1, 결승전 가자”[…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 안정환이 임영웅을 상대로 통쾌한 리벤지에 성공했다.
강력한 전력을 자랑하는 '리턴즈FC'에 맞서기 위해 안정환은 '판타지리그' 에이스들을 총집결했다. 신우재, 이찬형, 게바라, 이신기 등으로 꾸려진 '판타지올스타' 라인업에 임영웅도 "지난해보다 훨씬 강하다"고 인정할 만큼 전력이 탄탄했다.
전반 초반부터 치열한 공방이 이어졌다. '판타지올스타'의 이신기가 세컨볼을 복근으로 튕겨내는 '복근슛'으로 선제골을 넣으며 분위기를 끌어올렸다. 임영웅은 특유의 빠른 침투와 위치 선정으로 골문을 노렸으나, 수비 최종우가 완벽히 차단하며 1:0으로 전반이 마무리됐다.
패배를 인정한 임영웅은 "너무 준비가 잘 된 팀을 만났다"고 담담히 말했다. 안정환은 "이제 토탈 전적은 1:1이다"라며 결승전을 제안했고, 임영웅도 "기회를 주신다면 마지막 결승전을 하러 오겠다"고 답하며 차기 매치를 예고했다.
한편 JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 매주 일요일 오후 7시 10분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com