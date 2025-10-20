안정환, 임영웅에 3:1 복수 성공…“토탈 전적 1:1, 결승전 가자”[SC리뷰]

기사입력 2025-10-20 08:20


[스포츠조선 조민정 기자] 안정환이 임영웅을 상대로 통쾌한 리벤지에 성공했다.

19일 방송된 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4' 28회에서는 지난해 임영웅의 '리턴즈FC'에 0:4로 완패했던 안정환이 '판타지올스타' 팀을 이끌고 복수에 나선 모습이 그려졌다. 치열한 승부 끝에 '판타지올스타'는 3:1로 승리하며 자존심을 되찾았다. 이날 방송은 유료방송가구 전국 기준 3.6%를 기록하며 비지상파 동시간대 1위를 차지했다.

경기 전 안정환은 "그때 냈던 회식비 카드값을 아직도 갚고 있다. 임영웅이 반을 낼 줄 알았는데 안 해서 괘씸하더라"며 리벤지 매치를 요청한 이유를 솔직히 털어놨다. 임영웅은 "승부는 승부"라며 맞대응을 예고했다.

강력한 전력을 자랑하는 '리턴즈FC'에 맞서기 위해 안정환은 '판타지리그' 에이스들을 총집결했다. 신우재, 이찬형, 게바라, 이신기 등으로 꾸려진 '판타지올스타' 라인업에 임영웅도 "지난해보다 훨씬 강하다"고 인정할 만큼 전력이 탄탄했다.

전반 초반부터 치열한 공방이 이어졌다. '판타지올스타'의 이신기가 세컨볼을 복근으로 튕겨내는 '복근슛'으로 선제골을 넣으며 분위기를 끌어올렸다. 임영웅은 특유의 빠른 침투와 위치 선정으로 골문을 노렸으나, 수비 최종우가 완벽히 차단하며 1:0으로 전반이 마무리됐다.

후반전에서 임영웅은 강력한 압박을 이어갔으나, 결정적 슈팅은 골키퍼 송하빈과 수비 이대훈의 선방에 막혔다. 이어 교체 투입된 한승우가 추가 골을 넣었고, 임영웅의 패스로 정지훈이 만회 골을 기록했지만, 경기 종료 직전 류은규가 쐐기 골을 터뜨리며 3:1로 경기가 마무리됐다.

패배를 인정한 임영웅은 "너무 준비가 잘 된 팀을 만났다"고 담담히 말했다. 안정환은 "이제 토탈 전적은 1:1이다"라며 결승전을 제안했고, 임영웅도 "기회를 주신다면 마지막 결승전을 하러 오겠다"고 답하며 차기 매치를 예고했다.

한편 JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 매주 일요일 오후 7시 10분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

