'60억 아파트' 전현무, '연예인DC' 불가에 정색 "깎아줄 법도 한데"

기사입력 2025-10-20 09:15


[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 전현무가 절친 김소영 대표에게 '연예인 DC'가 안 됐다며 서운함을 드러냈다.

20일 공개된 전현무의 유튜브 채널 '셀러-브리티'에는 '연예인 DC가 안 되는 이유'라는 제목의 쇼츠 영상이 올라왔다.

영상에는 전현무가 첫 게스트로 나온 '비플랜트' 김소영 대표와 대화를 나누는 모습이 담겼다.

김소영은 사업 초반, 운영한 서점 '책발전소'를 언급했다.

전현무는 "그 당시만 해도 '소영이가 순진하다'고 생각했다. 본인이 책을 좋아한다는건 알았다. 오상진에게 듣기로는 굿즈도 만든다고 하더라. 그래서 내가 상진이에게 '말려라. 돈 나간다'라고 그랬다"고 털어놨다.


이에 김소영은 "진짜 순수한 마음으로 운영한거다. 굿즈도 내가 만들고 싶어서 만든거다"라며 "북카페 운영하면서 힘들긴했다. 멜론 빙수 만드느라 멜론 100개를 판 적도 있고 북백을 몇만개를 팔았는데 제가 그걸 다 포장했다"고 설명했다.

그러자 전현무는 "북카페가 오픈하자마자 갔었다. 가서 보지도 않을 책을 다섯권인가 샀다. 도와주려고. 너무 불안하니까. 사업 감도 없는 애가 자기 좋아하는 일을 한다고 하니, 나라도 팔아줘야지라는 마음이었다"면서 "그런데 별로 할인도 안해주더라"라고 말해 눈길을 끌었다.

이에 김소영은 "책은 도서정가제 때문에 할일할 수가 없다"고 해명했지만, 전현무는 "그래도 그렇지..좀 할인 해줄 법도 한데"라고 서운함을 토로해 웃음을 자아냈다.


한편 전현무는 현재 60억원에 달하는 서울 강남 지역의 아파트에 거주하는 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

