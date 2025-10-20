옥주현·윤현민, 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'로 돌아온다…11년만에 뉴프로…

옥주현·윤현민, 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'로 돌아온다…11년만에 뉴프로덕션 "세상 뒤흔들 것"

기사입력 2025-10-20 09:52


사진=쇼노트
[고재완의 컬쳐&] 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'(기획 제작 쇼노트)가 11년 만에 새로운 프로덕션으로 돌아와 오는 12월 11 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 개막한다.

'보니 앤 클라이드'는 1930년대 미국 대공황 시기에 실존한 두 인물 보니와 클라이드의 실화를 바탕으로 한다. 자유를 갈망한 두 사람이 운명처럼 만나 사랑에 빠지고 차량 절도와 강도를 거듭하며 세상을 뒤흔든 이야기를 그린다.

대공황기의 불황과 혼란 속 파격적인 행적으로 세상을 떠들썩하게 한 보니와 클라이드는 세련된 패션으로 고급 자동차를 훔쳐 타고 다니며 당시 범죄자임에도 불구하고 대중들의 큰 인기를 끌었다. 이들의 이야기는 단순한 범죄를 넘어서 치명적인 로맨스로서 끊임없이 재조명되었고 1967년에는 할리우드 영화 '우리에게 내일은 없다'로 탄생하기도 했다.

2011년에는 브로드웨이에서 뮤지컬로 재탄생하며 뜨거운 사랑을 받았다. 이후 유럽, 일본 등에서 공연되었으며 한국에서는 2013년과 2014년 공연되며 주목을 받았다. 변함없는 인기로 2022년 웨스트엔드에서 큰 인기를 끌며 호주, 브라질, 덴마크, 핀란드 등 세계 각국에서 공연되고 있다.


이 작품은 한국인이 가장 사랑하는 작곡가 프랭크 와일드혼 특유의 감각적이고 세련된 음악으로도 잘 알려져 있다. 프랭크 와일드혼은 1930년대 미국 텍사스를 배경으로 재즈, 블루스, 컨트리 등 다양한 장르를 절묘하게 녹여내며 스타일리쉬한 음악의 결정체를 선보인다. 드라마틱한 스토리와 완벽하게 어우러지는 음악은 작품을 더욱 강렬하고 매혹적으로 완성시킨다.

11년 만에 돌아오는 만큼 캐스팅에도 관심이 뜨겁다. 먼저 전설적인 범죄자가 되고 싶은 매력적인 청년 클라이드 배로우 역에는 '데스노트', '시라노', '하데스타운' 등 압도적인 스펙트럼과 탄탄한 연기력으로 단숨에 무대를 사로잡는 조형균과 KBS '화려한 날들'을 비롯해 드라마와 예능 등 다양한 장르에서 활약 중이며 11년 만에 뮤지컬 무대에 복귀하는 윤현민, SBS '우주메리미'에 출연 중이며 '약한 영웅 Class 2', 'D.P. 시즌2' 등으로 대중에게 강렬한 존재감을 각인시킨 배나라가 무대에 오른다.


영화 같은 삶을 꿈꾸는 아름다운 웨이트리스 보니 파커 역에는 '레드북', '마타하리', '레베카' 등 대체 불가한 퍼포먼스를 선보이는 독보적인 디바 옥주현, '마리퀴리', '차미', '소란스러운 나의 서림에서' 등에서 청아한 음색과 섬세한 연기로 관객을 매료시킨 이봄소리, '디어 에반 핸슨', '컴프롬어웨이', '광화문연가' 등에서 풍부한 성량과 다채로운 표현력으로 몰입감을 선사하는 홍금비가 캐스팅됐다.

또한 클라이드의 형인 벅 배로우 역에는 '쉐도우', '더 데빌' 등의 김찬호와 '붉은 정원', '니진스키' 등의 조성윤, 벅의 아내인 블랜치 배로우 역에는 '렌트', '식스 더 뮤지컬' 등의 배수정, '그레이트 코멧', '모차르트!' 등의 윤지인이 함께하며 기대를 모은다. 보니를 짝사랑하는 경찰관 테드 힌튼 역에는 '곤 투모로우'의 이은호, '순신', '신과 함께_저승편' 등의 권성찬, 목사 역에는 '멤피스', '이프덴' 등의 이제우가 합류해 탄탄한 라인업을 완성했다.

특히 이번 작품은 쇼노트가 새로운 프로덕션으로 선보이며 더욱 눈길을 사로잡는다. '멤피스', '매디슨 카운티의 다리' 등의 김태형 연출을 필두로 '맘마미아', '그레이트 코멧' 등의 김문정 음악감독, '킹키부츠', '멤피스' 등의 이현정 안무감독, '미세스 다웃파이어', '리지' 등의 이엄지 무대 디자이너, '헤드윅', '웃는 남자' 등의 안현주 의상 디자이너 등 최고의 창작진들이 합류하여 기대를 더하고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

