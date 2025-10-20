옥주현·윤현민, 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'로 돌아온다…11년만에 뉴프로…

|
2011년에는 브로드웨이에서 뮤지컬로 재탄생하며 뜨거운 사랑을 받았다. 이후 유럽, 일본 등에서 공연되었으며 한국에서는 2013년과 2014년 공연되며 주목을 받았다. 변함없는 인기로 2022년 웨스트엔드에서 큰 인기를 끌며 호주, 브라질, 덴마크, 핀란드 등 세계 각국에서 공연되고 있다.
또한 클라이드의 형인 벅 배로우 역에는 '쉐도우', '더 데빌' 등의 김찬호와 '붉은 정원', '니진스키' 등의 조성윤, 벅의 아내인 블랜치 배로우 역에는 '렌트', '식스 더 뮤지컬' 등의 배수정, '그레이트 코멧', '모차르트!' 등의 윤지인이 함께하며 기대를 모은다. 보니를 짝사랑하는 경찰관 테드 힌튼 역에는 '곤 투모로우'의 이은호, '순신', '신과 함께_저승편' 등의 권성찬, 목사 역에는 '멤피스', '이프덴' 등의 이제우가 합류해 탄탄한 라인업을 완성했다.
특히 이번 작품은 쇼노트가 새로운 프로덕션으로 선보이며 더욱 눈길을 사로잡는다. '멤피스', '매디슨 카운티의 다리' 등의 김태형 연출을 필두로 '맘마미아', '그레이트 코멧' 등의 김문정 음악감독, '킹키부츠', '멤피스' 등의 이현정 안무감독, '미세스 다웃파이어', '리지' 등의 이엄지 무대 디자이너, '헤드윅', '웃는 남자' 등의 안현주 의상 디자이너 등 최고의 창작진들이 합류하여 기대를 더하고 있다.
