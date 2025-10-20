'신인감독 김연경' 시청률 '주춤'…日고교팀, 지나친 강팀 묘사가 역효과? [고재완의 전지적 기자 시점]

[고재완의 전지적 기자 시점] '필승 원더독스'가 일본 고교팀을 상대로 강한 경기력을 보여줬다. 하지만 과도하게 일본 고교팀을 강팀으로 묘사한 편집이 오히려 역효과를 일으켰다.

지난 19일 방송한 MBC '신인감독 김연경'(연출 권락희, 최윤영, 이재우) 4회에서는 김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'가 일본 고교 최강팀 슈지츠고 여자배구팀과 대결을 펼쳤다. 이 경기에서 원더독스는 1, 2세트를 가져왔고 3세트도 무난히 가져올 것으로 예상된다.

하지만 스포츠예능의 클리셰로 꼽히는 '경기 도중 엔딩' 편집을 선보였다. '신인감독 김연경'의 강점을 포기한 것. 여기에 아직은 앳되보이는 일본 고교 선수들과의 경기. 원더독스에는 일본 국가대표 선수들을 꺾은 바 있는 표승주 김나희에 프로급 백채림 문명화 이진 김현정 최수빈 구혜인 등이 버티고 있는 팀인데도 불구하고 마치 대등한 경기력의 팀인것처럼 묘사돼 의아함을 자아냈다.


어떤 팀과의 경기든 상대를 얕잡아보는 것은 스포츠맨십이 아니다. 또 배구라는 스포츠는 변수가 많아 방심하는 순간 패배로 이어지기 마련이다. 하지만 전 경기인 IBK기업은행 알토스전에 비하면 긴장감이 떨어지는 것이 사실이다. 매 회마다 흥미를 유지해야하는 제작진의 고충을 이해하지 못하는 것은 아니지만 '신인감독 김연경'의 강점을 유지하지 못한 것은 아쉬움이 남는다.

또 스토리라인이 뚝 끊어지는 편집이 두 번 정도 등장해 너무 급하게 편집이 된 것 아닌가 하는 궁금증도 낳게 하기도 했다. 결국 4회 시청률은 1%가까이 하락해 3.9%(닐슨코리아 집계·전국 기준)를 기록했다.

물론 '신인감독 김연경' 최대 강점 중 하나인 감독과 선수들의 매력은 고스란히 남아있다. 김연경 감독의 족집게 수비코칭은 여전히 감탄사를 자아냈고 '넵쿠시' 인쿠시와 '원포인트 세터' 구솔은 '신스틸러' 역할을 톡톡히 해냈다. '오늘의 명화' 문명화의 활약과 코트 안의 감독 역할에 공격수 역할까지 1인 다역 표승주의 맹활약, 몸이 부서질 것처럼 뛰어다니는 백채림의 분투는 보는 이들을 감탄케 만들었다.


다음 주 방송에서는 일본 최정상 고교 배구팀 슈지츠 고등학교와의 국가대항전 그 결말이 공개된다. 또 팀 창단 2년 만에 리그 우승을 기록한 광주여대 배구단과의 경기가 펼쳐진다. 쉴 새 없는 상대의 공세 속, 원더독스가 보여줄 경기력에 기대가 모인다.

시청률은 떨어졌지만 '신인감독 김연경'에 대한 기대감이 떨어졌다는 말은 아니다. 반등의 여지는 여전히 충분하다. 오히려 더 높다. '원더독스'라는 팀 그리고 감독 김연경이 보여준 능력에 대한 기대치가 점점 상승하고 있기 때문이다. 김연경 감독이 이끌고 표승주장이 리더인, 구혜인이 어디서든 서브를 받아내고 이나연 이진이 깔끔한 토스를 해내면 백채림과 인쿠시, 윤영인이 가공할만한 스파이크를 때려박는 그리고 네트 앞에는 문명화가 버티고 있는, 제8의 프로여자배구단은 탄생할 수 있을까.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

