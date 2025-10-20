게임산업 협단체, "게임은 중독 물질이 아니다"라는 이재명 대통령의 발언에 공동으로 환영 밝혀

기사입력 2025-10-20 12:37


게임 산업계 협단체가 최근 이재명 대통령이 '게임은 중독 물질이 아니다'라며 게임 산업에 힘을 실어준데 대해 공동으로 환영의 목소리를 나타냈다.

한국게임산업협회, 한국모바일게임협회, 한국인공지능게임협회, 한국게임이용자협회, 한국e스포츠협회, 한국게임개발자협회, 한국인디게임협회, 게임문화재단, 게임인재단은 20일 공동 성명서를 통해 지난 15일 'K게임 현장간담회'에서 이 대통령의 조언과 통찰에 감사를 표한다고 밝혔다.

성명서를 통해 협단체와 산업 구성원들은 "'게임은 중독 물질이 아니다'라는 이재명 대통령의 발언에 현장에서 박수와 환호가 터져 나왔다. 이 단호한 한마디가 우리 게임인들의 마음에 큰 울림을 주었다"라며 "그동안 우리는 게임을 질병으로 보는 사회적 편견과 싸워 왔다. 특히 세계보건기구(WHO)의 '게임이용장애' 질병 코드 국내 도입을 둘러싼 논쟁이 수년간 이어지면서, 게임 문화와 산업의 근간이 흔들릴 수 있다는 불안감에 많은 어려움을 겪어왔다. 이런 상황에서 대통령의 말씀은 그간의 소모적인 논쟁에 종지부를 찍고 게임을 우리 사회의 주요 문화 산업의 일원으로 바라보는 인식 전환의 중요한 계기가 될 것이라 믿는다"고 밝혔다.

이어 "이번 간담회에서 보여준 이 대통령의 게임에 대한 시각은 게임을 산업 진흥이라는 한쪽 측면에서만 바라보지 않는, 건강하고 균형 잡힌 관점이어서 더욱 뜻깊었다. 이는 게임 기업들이 밀집한 성남시의 지자체장을 역임하면서 게임 문화와 산업을 가까이서 함께 호흡하시는 가운데 얻은 남다른 경험에서 비롯된 것이라 생각한다"며 "게임 산업이 '대한민국 문화산업의 중추'라고 격려하면서도, 동시에 개발에 참여하는 청년들과 게임을 소비하는 게임이용자 등 생산자만이 아닌 이용자 측면을 반드시 짚어야 산업이 성장할 수 있다고 강조한 대목은 우리 게임업계 종사자들 그리고 이용자들이 앞으로 나아가야 할 방향을 제시해 준 것으로 그 교훈을 깊이 새기겠다"고 했다.

끝으로 "우리 게임 산업계가 내외부의 문제들을 회피하지 않고 지혜롭게 해결해 나아갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 대통령께서 보여준 남다른 관심과 격려, 균형 잡힌 시각을 밑거름으로, 대한민국이 세계적인 콘텐츠 강국으로 발돋움하는 데 게임 산업이 핵심적인 역할을 다할 것을 약속드린다"고 강조했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

