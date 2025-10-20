하츠투하츠 "첫 미니앨범, 더 성장한 모습 보여줄 것…색깔 확실히 만든 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 컴백 소감을 밝혔다.
하츠투하츠는 30일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 1집 '포커스' 쇼케이스에서 "더 성장한 모습을 보여드릴 것"이라며 "저희 색깔을 확실하게 만들어가는 앨범"이라고 했다.
지우는 "저희 모두 오늘을 기다려왔다", 카르멘은 "저희 새로운 음악이 담긴 첫 미니앨범이다", 주은은 "이번 컴백도 멤버들과 열심히 준비했다", 에이나는 "새로운 모습을 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다", 이안은 "첫 미니앨범 많이 기대해 주시면 좋겠다", 유하는 "두 번째 컴백인데 많은 관심 부탁드린다", 스텔라는 "새로운 모습이 많이 담겼다", 예온은 "이번에도 잘 부탁드린다"고 인사했다.
하츠투하츠는 지난 2월 가요계에 등장 후 데뷔곡 '더 체이스', 싱글 '스타일' 등을 통해 '2025년 최고 신인'으로 자리잡았다. 최근에는 미니 1집 선공개곡 '프리티 플리즈'로 컴백 활동을 예열해 왔다.
카르멘은 "올해 들려드린 곡을 많이 사랑해주셔서 행복하고 감사한 마음으로 지냈다"라며 기쁜 마음을 드러냈고, 에이나는 "각각 다른 매력의 곡들로 더 성장한 저희 모습을 보여드릴 것"이라고 자신했다.
첫 미니앨범 '포커스'에는 동명 타이틀곡과 지난 6월 발표한 싱글 '스타일'을 포함, 다채로운 장르의 총 6곡이 실렸다. 지우는 "저희 색깔을 확실하게 만들어가는 앨범인 것 같다. '더 체이스'로 저희에 대한 궁금증을 높이고, '스타일'로는 한발짝 더 다가가고, '포커스'는 제목처럼 더 저희에게 집중할 수 있는 앨범이 될 것 같다"고 신보를 설명했다.
하츠투하츠 첫 미니앨범 '포커스'는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com